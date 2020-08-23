Каждый год 23 августа украинцы отмечают День государственного флага. Впервые сине-желтый флаг признали еще 22 марта 1918 года.

Тогда Центральная Рада приняла закон, которым утвердила сочетание этих двух цветов как флаг Украинской Народной Республики.

Сначала День флага праздновали 24 июля, так как именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг взвился над киевской мэрией. А уже через год, в 1991-м, 23 августа народные депутаты после провала путча в Москве внесли его в здание Верховной Рады.

Статус официального флагу Украины предоставил президиум парламента своим постановлением от 18 сентября 1991 года.

Официально же День флага Украины начали отмечать с 2004 года, а начиная с 2009 года сине-желтые цвета развеваются по всей стране, когда утром начинается торжественная церемония его поднятия.

Читайте: Погода в Украине на выходные на День независимости 2020 (КАРТА)

Факты ICTV также подготовили поздравления с Днем флага в открытках.

Ежегодно по случаю праздника происходят различные торжества. В этом году на День флага в Киеве откроют крупнейший флаг Украины.

Также киевляне смогут посетить фестиваль С Украиной в сердце, который пройдет в парке имени Тараса Шевченко.

Кроме того, на 23 августа запланирован концерт с участием талантливых детей, молодежи города, участников телевизионного проекта Зиркафест, Katapulta Art Music School, группы ROGI.