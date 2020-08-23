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Факты / Lifestyle

День флага Украины: праздник сегодня, 23 августа

23 августа все украинцы отмечают День флага. Впервые он был поднят в 1991 году после провозглашения независимости Украины.

Флаг является одним из главных символом и атрибутов нашего государства на ряду с гимнов и гербом.

Накануне праздник в Киеве был поднят самый большой украинский флаг.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Также 23 августа отмечается День шахтера. Дата отмечается ежегодно в четверое воскресенье августа.

Церковь сегодня отмечает день Блаженного Лаврентия.

Именины 23 августа празднуют Роман, Роза и Лаврентий.

Приметы 23 августа

  • Тихая и спокойная вода в реке — к безветренной осени и зиме без метелей;
  • Волны – к холодым осени и зиме.
  • Иней– к ранней и холодной зиме.

Запреты 23 августа

  • Шить и вязать;
  • Готовить еду;
  • Убирать в доме;
  • Делать маникюр.

Праздники в августе 2020

В августе будет много праздников и даже дополнительный выходной. 24 августа украинцы отметят главный государственный праздник — День независимости.

Дата выпадает на понедельник, который, будет выходным.

Факты ICTV публиковали календарь праздников в августе 2020, где можно следить за всеми важными датами.

Фото: Dreamstime

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