23 августа все украинцы отмечают День флага. Впервые он был поднят в 1991 году после провозглашения независимости Украины.

Флаг является одним из главных символом и атрибутов нашего государства на ряду с гимнов и гербом.

Накануне праздник в Киеве был поднят самый большой украинский флаг.

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Также 23 августа отмечается День шахтера. Дата отмечается ежегодно в четверое воскресенье августа.

Церковь сегодня отмечает день Блаженного Лаврентия.

Именины 23 августа празднуют Роман, Роза и Лаврентий.

Приметы 23 августа

Тихая и спокойная вода в реке — к безветренной осени и зиме без метелей;

Волны – к холодым осени и зиме.

Иней– к ранней и холодной зиме.

Запреты 23 августа

Шить и вязать;

Готовить еду;

Убирать в доме;

Делать маникюр.

Праздники в августе 2020

В августе будет много праздников и даже дополнительный выходной. 24 августа украинцы отметят главный государственный праздник — День независимости.

Дата выпадает на понедельник, который, будет выходным.

Факты ICTV публиковали календарь праздников в августе 2020, где можно следить за всеми важными датами.