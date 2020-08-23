23 августа все украинцы отмечают День флага. Впервые он был поднят в 1991 году после провозглашения независимости Украины.
Флаг является одним из главных символом и атрибутов нашего государства на ряду с гимнов и гербом.
Накануне праздник в Киеве был поднят самый большой украинский флаг.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Также 23 августа отмечается День шахтера. Дата отмечается ежегодно в четверое воскресенье августа.
Церковь сегодня отмечает день Блаженного Лаврентия.
Именины 23 августа празднуют Роман, Роза и Лаврентий.
Приметы 23 августа
- Тихая и спокойная вода в реке — к безветренной осени и зиме без метелей;
- Волны – к холодым осени и зиме.
- Иней– к ранней и холодной зиме.
Запреты 23 августа
- Шить и вязать;
- Готовить еду;
- Убирать в доме;
- Делать маникюр.
Праздники в августе 2020
В августе будет много праздников и даже дополнительный выходной. 24 августа украинцы отметят главный государственный праздник — День независимости.
Дата выпадает на понедельник, который, будет выходным.
Факты ICTV публиковали календарь праздников в августе 2020, где можно следить за всеми важными датами.