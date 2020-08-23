Первые заморозки в Украину могут прийти уже в конце октября. Тогда температура воздуха понизится до -4°C. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

Кроме того, весь октябрь будет холодным, а в последнюю неделю месяца возможен даже дождь со снегом.

По словам Леонида Горбаня, в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля и достичь отметки от -1 до -4°C.

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Согласно прогнозу, первая декада октября будет дождливой. До 14 числа днем ​​воздух будет прогреваться до +16°C, а с 15 по 25 октября — до +12°C.

В конце месяца столбики термометров вообще могут опуститься до +3-4°C.

Но в целом погода осенью и зимой ожидается теплее, чем в прошлые годы. По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Кроме того, украинцев ждет теплая зима с оттепелью и небольшими морозами.