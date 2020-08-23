Погода на 23 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 23 августа в Украине будет солнечной и жаркой. Осадки пройдут только в западных областях.

На востоке солнечно и без осадков, ночью температура до +17°, днем до +26-28°.

На западе пройдут дожди. Температура ночью до + 17°, днем до +29°.

На юге синоптики прогнозируют жаркую погоду. Температура ночью до +19°, днем до +29°.

Читайте: Лето до конца сентября: синоптики дали прогноз на осень и зиму

На севере солнечно и без дождей. Температура ночью до + 16°, днем до +28°.

В Киеве днем температура воздуха прогреется до +28°, вечером термометры покажут до +16°.

Погода на День независимости

Погода на выходные на День независимости в Украине будет жаркой.

Местами пройдут дожди. 24 августа осадки ожидаются на правобережной части Украины.