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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 23 августа (КАРТА)

Погода 23 августа в Украине будет солнечной и жаркой. Осадки пройдут только в западных областях.

На востоке солнечно и без осадков, ночью температура до +17°, днем до +26-28°.

На западе пройдут дожди. Температура ночью до + 17°, днем до +29°.

На юге синоптики прогнозируют жаркую погоду. Температура ночью до +19°, днем до +29°.

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На севере солнечно и без дождей. Температура ночью до + 16°, днем до +28°.

В Киеве днем температура воздуха прогреется до +28°, вечером термометры покажут до +16°.

Погода на 23 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на День независимости

Погода на выходные на День независимости в Украине будет жаркой.

Местами пройдут дожди. 24 августа осадки ожидаются на правобережной части Украины.

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