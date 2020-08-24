Во вторник, 25 августа, сильные дожди и грозы прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

В южных регионах столбики термометров поднимутся до +33, на востоке – от +29 до +31.

В центре +28, на западе и севере страны – от +22 до +26.

В Киеве дождь, ночью 16-18, а днем потеплеет до 22-24 градусов тепла.

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В среду, 26 августа, везде сухо, облачно с проясненнями.

Температура воздуха на юге и востоке – от +26 до +30, в центральных регионах на пару градусов ниже.

На севере страны +22 +24, на западе – максимум +23, только на Закарпатье до +25.

В столице без осадков, ночью 14-16, днем +24.

В четверг, 27 августа, дожди и грозы вернутся в западные и северные регионы, частично зацепят центральные области страны – Черкасскую и Винницкую.

До +30 синоптики прогнозируют на юге и востоке, +28 – в центре, в северных областях +24, в западных – до +23.

В Киеве дождь и гроза, ночью 14-16, днем 22-24 выше нуля.

В пятницу, 28 августа, ожидается сухая погода на всей территории Украины и снижение температуры.

На юге +27, в восточных областях +26, в центре +25, на севере – до +24, на западе – максимум +22.

В столице сухо, ночью 12-14, днем до +24.

Последние дни летнего отдыха на Азовском море в районе курортной Кирилловки Запорожской области испортили медузы.

Из-за невероятного количества этих морских обитателей невозможно зайти в воду.

На пляжах медуз вытаскивают на берег граблями, однако это не помогает.