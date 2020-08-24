Гороскоп на 24 августа 2020 для всех знаков зодиака обещает Близнецам просто хороший день, подбивает Львов собрать вечеринку и с восхищением смотрит на депозит добра, который собрали Водолеи.

Овен. Перевернутая Тройка мечей

Праздничный понедельник настраивает Овнов на благостный лад. А потому у вас сегодня такой день, когда вы можете разрешить старые ссоры, помириться с кем-то, простить обидчиков или хотя бы оставить боль в прошлом и идти вперед без нее.

Телец. Перевернутая Двойка пентаклей

Тельцов ждет день турбулентности. Какие бы планы вы не строили, их придется менять, и быстро, под изменяющиеся обстоятельства. У вас все с этим получится, главное не останавливайтесь и не думайте даже о том, как легко ошибиться.

Близнецы. Девятка чаш

Гороскоп на 24 августа 2020 для всех знаков зодиака не приготовил для Близнецов ни тревог, ни внезапностей. Нет, вас ждет просто очень хороший день, спокойный, приятный, наполненный радостью и хорошими людьми..

Рак. Туз мечей

С началом недели Раки наконец-то восстают и чувствуют себя полными сил. И не только – в вас есть желание действовать, у вас есть видение, идея, желание, страсть. Можете и вовсе не читать гороскоп: вы сами контролируете сегодня свою жизнь.

Лев. Перевернутый Отшельник

Львы чувствуют себя сегодня не то, чтобы одинокими, но изолированными. Будто все ушли на тайную вечеринку, а вас с собой никто не позвал. Чем страдать, лучше начните свою собственную вечеринку.

Дева. Перевернутая Восьмерка чаш

Важнее всего для Дев понять, что, возможно, ничего не меняется не просто так. Это вам хочется, чтобы ничего не менялось. Чтобы понять это было проще, сегодня в вашу жизнь то и дело будет снова заглядывать прошлое – хорошее и не очень.

Весы. Шестерка чаш

В жизнь Весов тоже врывается прошлое, но в виде приятной ностальгии. Чтобы прошлое ворвалось то, что нужно, сыграйте на опережение. Позвоните родителям, позовите старых друзей в гости, напишите одноклассникам.

Скорпион. Рыцарь чаш

Скорпионам все сегодня кажется прекрасным. Может получиться очень хороший день, но старайтесь все же не отрываться слишком сильно от реальности. Так же легко вы можете провитать весь день в облаках – и день просто пропадет.

Стрелец. Перевернутый Рыцарь пентаклей

Единственное, о чем нужно беспокоиться Стрельцам – это о том, чтобы не думать о работе. Если что-то и может испортить день, то только ваши мысли о ней. Ничего плохого не случится. Просто дайте себе отдохнуть.

Козерог. Сила

Ничто не потревожит сегодня Козерогов. В вас есть сила, которую видят все и которая отбивает любые неприятности. Что бы ни случилось, вы удержите ситуацию и завершите ее ровно так, как хотите. Очень хороший день.

Водолей. Пятерка пентаклей

Водолеям можно ни о чем не волноваться. Если вам нужна будет помощь, вы ее получите. Такой вот день кармической благодарности за все хорошее, что вы делали раньше. Если помощь вам не понадобится, бросьте в воображаемую копилку добра еще пару монеток.

Рыбы. Дьявол

Сегодня Рыбам может казаться, что они должны бы сделать что-то полезное. Но нет, не должны. Делайте, что хотите, тратьте время на мелочи и простые удовольствия. Смотрите сериалы весь день или играйте в игры. Вам лучше знать, как отдыхать.

Гороскоп на август

Гороскоп 2020 на август говорит о переходе Урана в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

После 15 августа люди могут менять все вокруг себя. У многих появится желание противостояния. Причиной нестабильности станет резкое неприятие каких-либо ограничений.

Источник: А как вам такой расклад