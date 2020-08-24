Куда пойти во Львове на День независимости: афиша на 19-24 августа

24 августа Украина отметит День независимости, а 23 августа День флага.
У украинцев будет дополнительный выходной, а значит всех ждет длинный уик-энд.
Афиша мероприятий на День независимости во Львове начинается с 19 августа и заканчивается 24. Украинцы получат пять дней развлечений на любой вкус – концерты, театральные представления, караоке и мероприятия для поддержания патриотического духа.
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Факты ICTV расскажут, куда пойти на День независимости во Львове 19-24 августа.
19-24 августа
Фестиваль Параджанова на Левандовке
Подробности: праздник — открытие фестиваля: 19 августа в 20.00, концерт по случаю Дня независимости — 24 августа в 15.00.
Где: Левандовский парк, Культурно-художественный центр Спутник (ул. Воздушная, 20), в течение дня.
21 августа
Воображаемый уикенд
Где: SMART-библиотека (ул. Профессора Ковалика, 1), в 12.00.
Исторический экскурс: украинская государственность: история и современность
Где: Медиатека Мультиплекс (ул. В. Симоненко, 10), в 12.00.
Креатив-мапинг щедрая Украина
Где: Пазл-библиотека (ул. А. Мишуги, 3), в 13.00.
Онлайн-знакомство лица независимости: Левко Лукьяненко и Вячеслав Чорновил
Где: Центральная детская библиотека (ул. Окуневский, 3), в 14.00.
Исторический хронограф календарь нашей независимости
Где: Комфорт-библиотека для детей на Патона (ул. Е. Патона, 4/2), в 14.00.
Онлайн-созерцание красота Украины
Где: Библио-хаб под высоким замком (ул. Б. Хмельницкого, 175), в 14.00.
Романтическая органная музыка
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.
Кабаре Бухенвальд. Вечер I
Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.
Лесь Подервянский. Чтение под открытым небом
Где: территория FEST! Republic (ул. Старовознесенская, 24-26), в 19.00.
День независимости на Сбоищах
Где: Народный дом Збоища (ул. Каменная, 32), в 19.00.
22 августа
Концерт с участием учеников школы Соломии Крушельницкой
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.
Вагнер. Лист. Органный концерт
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.
Ножи в курах или наследство Мельника
Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.
Спектакль Сон летней ночи
Где: Внутренний двор Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36), в 20.00.
23 августа
Церемониал поднятия государственного флага Украины с участием семей Героев Небесной Сотни, воинов АТО
Где: мемориал Памяти Героев Небесной Сотни (ул. Кривоноса-Замковая), в 11.00.
Концерт по случаю Дня независимости
Где: Народный дом г. Винники (г. Винники, ул. Шевченко, 5), в 15.00.
Скрипка и орган. Музыка барокко
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.
Праздничный концерт культовой украинской рок-группы Брати Гадюкіни
Где: Площадь Рынок, в 18.00.
Бетховен 250. Фортепианный речиталь
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.
Спектакль Королева красоты
Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.
Спектакль Пентекост
Где: Первый академический украинский театр для детей и юношества (место проведения — с. Демня Николаевского района Львовской области), в 20.00.
Разрисуй будни (цикл мастер-классов и художественных знаний)
Где: Сенсотека (ул. Самчука, 22), в течение дня.
23-24 августа
Lviv Ice Cream Market 2020
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого (ул. Болгарская, 4), в течение дня.
24 августа
Зажжение лампадок и Поминальная молитва за борцов за независимость Украины. Формирование колонны Марша непокоренных, проход к Гарнизонному храму
Где: Лычаковское кладбище на поле почетных захоронений № 76 и 67, в 10.00.
Праздничный автопробег и выставка ретро-автомобилей
Когда: 10.00−17.00
Маршрут: Центральный парк культуры и отдыха им. Бы. Хмельницкого — Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого — Музей освободительной борьбы Украины — площадь Рынок
Завтрак в доме Франко
Где: Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко — Дом Франка (ул. И. Франко, 150/152), в 11.00.
Благодарственная Божественная Литургия
Где: Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11) в 12.00.
Art&Agro пикник в Стрыйском парке
Где: Стрыйский парк (верхняя аллея), 12.00−22.00
Музыка Баха. Органный концерт
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 14.00.
Independence Day: кто/что дарует нам независимость?
Где: Мемориальный музей Станислава Людкевича (ул. С. Людкевича, 7), в 15.00.
Музыкально-театральное приветствие ко Дню независимости
Где: Львовский академический театр Воскресения (открытая площадка на площади генерала Григоренко), в 15.00
Акафист Пресвятой Богородице
Где: Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла Дударик (площадь перед памятником Т. Шевченко, просп. Свободы), в 15.30
Мероприятие по случаю Дня независимости (мастер-классы, награждение, караоке, танцевальный вечер)
Где: Народный дом пгт. Брюховичи (пгт. Брюховичи, ул. Ивасюка, 2), в 16.00.
Сильвестров. Тихие песни
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.
Романтическая органная музыка
Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.
Королевский Лев-международный фестиваль духовых оркестров и мажореток
Где: площадь перед культурно-образовательным центром им. А. Довженко (просп. Красной Калины, 81), в 19.00
Выступление Назара Савка и струнного трио Progressive Time на плавучей сцене
Где: Центр творчества детей и юношества Галичины (ул. Вахнянина, 29), в 19.00.
Два цвета. Летний концерт Оксаны Мухи в Митрополичьих садах
Где: Митрополичьи сады (площадь Святого Юра, 5), 20.00.
Концерт Гентри Персел на рояле XIX века
Где: Lem Station (ул. Д. Витовского, 57), организует Львовский дом органной и камерной музыки, в 21.00.
Погода во Львове на выходные на День независимости
Погода на выходные на День независимости ожидается жаркой. Во Львове 22 августа будет солнечно, а температура воздуха днем от +24° до +26°.
23 августа во Львове пройдут дожди с грозами, а температура днем от +26° до +28°.
На День независимости погода будет дождливой. Температура днем от +23° до +25°.
Источник: Львовский городской совет