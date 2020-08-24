День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Этот праздник является одним из главных для украинцев, ведь именно 29 лет назад наша страна стала суверенным независимым государством.

Наша история изменилась 24 августа 1991 года, когда Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости. Позже, 1 декабря 1991 года, принятие акта поддержали на Всеукраинском референдуме.

Но праздновать День независимости на официальном государственном уровне начали с 1992 года.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем независимости в открытках, чтобы вы могли поздравить друг друга с 29-летием нашей страны.

Из-за карантина программа мероприятий в Киеве на День независимости будет не такой насыщенной, как в прошлые годы.

Но все же 24 августа в столице можно будет посмотреть видеоекскурс в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей, посетить парусную регату в заливе Собачье устье и яхт-клубе Riviera Rivrside Marina.

Традиционно сегодня состоятся молебны за Украину и украинский народ.