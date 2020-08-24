День Независимости Украины 2020: поздравления в прозе и открытках

24 августа Украина отметит свой самый главный праздник – День независимости.

Праздник отмечается ежегодно. Значение его для каждого украинца сложно оценить. Именно эта дата считается днем рождения современного государства Украина.

Впервые День независимости отметили 16 июля 1991 года.

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Дата является государственным праздником и отмечается на общенациональном уровне. Также это выходной день.

С этим праздником принято поздравлять всех украинцев вне зависимости от того, где они проживают.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем независимости в прозе, а также создали уникальные поздравительные открытки.

С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

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Сердечно поздравляю вас с Днем независимости Украины. Успехи нашего государства состоят из достижений каждого неравнодушного украинца, как множество рек и ручейков сливаются в один могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий, которые объединяют нас, укрепляют наше государство.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. Слава Украине!

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С Днем независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек.

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С Днем независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине — стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы — украинцы!

День независимости 2020

12 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости.

Все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

В День независимости 2020 будут разрешены тематические культурно-художественные, медийные и выставочные мероприятия. Также пройдут церемонии вручения государственных наград.