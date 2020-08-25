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Битва гигантов: Apple и Epic Games встретились в суде из-за Fortnite

Суд приказал Apple не удалять аккаунты разработчиков игрового гиганта Epic Games с платформ iOS и Mac.

— Отчет показывает потенциальный значительный ущерб как самой платформе Unreal Engine, так и игровой индустрии в целом, в том числе как сторонним разработчикам, так и игрокам, — объяснила судья Ивонн Гонзалес Роджерс

Но это решение не было полной победой для Epic Games, которая также попросила восстановить хитовую игру Fortnite в App Store.

Роджерс сказала, что игра может вернутся в App Store только в соответствии с правилами магазина.

Читайте: Новый удар за Fortnite: Apple отключит Epic Games от инструментов разработки

Битва между Apple и Epic Games

25 августа состоялось первое судебное слушание на тему масштабной публичной битвы между гигантами Apple и Epic Games за фундаментальные правила магазина приложений App Store.

Ранее в этом месяце Epic нарушила правила магазинов приложений Apple и Google, предоставив пользователям Fortnite на iOS и Android возможность платить внутри игры напрямую.

Из-за этого Apple и Google удалили игру из магазинов, а Epic Games в ответ подала антимонопольный иск против яблочников.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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