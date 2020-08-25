День ангела Александра в августе празднуют дважды, в том числе 25 августа. Это имя имеет греческое происхождение и в переводе означает защитник людей.

Наверное, именно поэтому Александры волевые, целеустремленные и всегда достигают своей цели. Они часто являются руководителями или предпринимателями, поскольку умело способны управлять коллективом.

Также для мужчин с таким именем характерно обостренное чувство справедливости.

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Факты ICTV собрали поздравления с днем ​​ангела Александра в картинках, чтобы вы могли поздравить своих мужчин.

Несмотря на то, что последний летний месяц подходит к концу, все же несколько праздничных дат еще остались. В частности, согласно календарю праздников на август, на 28 число приходится День авиации Украины.

Поэтому не забудьте поздравить всех причастных с праздником.