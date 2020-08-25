Гороскоп на 25 августа 2020 для всех знаков зодиака окружает Дев планами, просит Весы держаться подальше от конфликтов и не с первого раза узнает Водолеев.

Овен. Мир

После выходных Овны чувствуют себя полными энергии. Не спешите ее тратить немедленно. Подождите, запомните это ощущение и сперва с высоты своей энергии посмотрите на дела вокруг себя. Решите, какое стоит того, чтобы взяться за него первым.

Телец. Повешенный

Оглядываясь на выходные, только Тельцы могут беспокоиться о том, что потратили время впустую. Не стоит — это время вы не потратили, а вложили в себя. Уже сегодня вы начнете замечать это, потому что все вокруг станет чуть меньше бесить, тупить и чуть больше радовать.

Близнецы. Король мечей

После выходных Близнецам сложно войти в работу сразу же. Будет сложно, но потренируйте свою дисциплину. Сила воли — единственное, что поможет вам нормально провести этот день, наполненный соблазнами отдохнуть еще немного.

Рак. Девятка мечей

Гороскоп на 25 августа 2020 года для всех знаков зодиака, увы, не может сам обнять Раков. Потому найдите того, кто сможет. Без поддержки кого-то, кому вы доверяете, пережить этот тревожный и неприятный для вас день будет сложно.

Лев. Перевернутая Восьмерка мечей

Все, что терзало Львов раньше, теперь отступает. Сложные ситуации наконец-то начнут распутываться, а вы сможете посмотреть на все с новой стороны. И этот новый взгляд подскажет вам лучший выход.

Дева. Двойка посохов

В начало рабочей недели Девы входят с огромными планами. Чтобы все они не растерялись, потратьте день, чтобы все записать и решить, как достигать их. Тогда все точно получится.

Весы. Пятерка мечей

Весы сегодня могут пытаться втянуть в конфликт. Если получится — увязнете в этом надолго, потому пытайтесь оставаться спокойными и не принимать в спорах ничью сторону. Просто наблюдайте и ждите.

Скорпион. Перевернутый Король чаш

Сегодня Скорпионы должны быть немножко упрямыми. Большая часть советов, которые вам будут давать, будут плохими. Они продиктованы невежеством или завистью. Не слушайте их, сегодня решайте только сами.

Стрелец. Восьмерка чаш

В новую рабочую неделю Стрельцы влетают полными сил и готовыми совершить что угодно. Так и поступите. Лучше всего возьмитесь за какое-то новое задание. Сегодня плохой день, чтобы оглядываться назад.

Козерог. Паж чаш

Козерогам сложно сосредотачиваться, потому что их очень тянет в мечты. Лучшее, что вы можете сделать — это использовать этот день, чтобы поискать нестандартные подходы к старым и скучным заданиям. Может получиться хорошо.

Водолей. Суд

После выходных Водолеи чувствуют себя новыми людьми, и это хорошо заметно всем. Эту новую неделю попытайтесь провести без ошибок и неудач прошлой. И главное — сохраните этот свой настрой.

Рыбы. Колесница

Рыбы с утра и на весь день берут все под свой контроль. Сложный и напряженный день, но если вы не будете прятаться от сложных решений и не свернете с пути — он принесет вам огромные перспективы.

Календарь стрижек на сентябрь

В каждом месяце есть дни, которые считаются удачными для стрижек и других косметических процедур.

В то же время есть числа, когда астрологи не советуют менять имидж.

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Источник: А как вам такой расклад