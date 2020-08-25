Конфликт детей и родителей требует современных решений — Шабшай

Шабшай Ефим Михайлович — израильский ученый, футуролог, писатель, коуч-тренер, семейный траблшутер, тьютер по развитию навыков личной эффективности (IQ VQ EQ), автор более 500 методов для развития нестандартного мышления и эмоционального интеллекта, автор и разработчик индивидуальных сценариев развития золотой молодежи, номер один в СНГ по работе с личностной эффективностью, специалист в сфере дзен и суфийской философии, режиссер.

— Ефим Михайлович, тема отцы и дети по прежнему актуальна и в наше время?

— Конфликт поколений — главный признак эволюции сознания человечества. Это процесс, который всегда был, есть и будет. Но дело в том, что и сами конфликты эволюционируют со временем, поэтому решать их приходится современными инструментами.

— Под современными инструментами вы подразумеваете семейный траблшутинг?

— В том числе и его.

— Вы сказали, что конфликт отцов и детей неизбежен. В чем же уникальность решения конфликтов семейным траблшутером?

— Неизбежен, как сама жизнь. Вопрос только стоит в том, что этот конфликт я делаю управляемым — для пользы семьи и рода.

— Что такое управляемый конфликт поколений в семье?

— Любой конфликт по законам жанра рождает трение, а трение, как вы знаете из школьного курса физики, рождает большое количество энергии. Мы с женой Галиной Шабшай научились направлять эту энергию на развитие семьи и укрепление рода. Как в споре рождается истина, так и в конфликте рождаются возможности.

— Какие возможности рождает управление семейным конфликтом?

— Каждое новое поколение рождается более осознанным, чем предыдущее. В связи с этим задача старшего поколения — подготовить новое поколение к будущей жизни, а не выяснять кто прав и виноват. Я считаю, что старшее поколение более опытное, а молодое имеет много энергии и свежий взгляд на происходящее.

Для укрепления семьи и рода необходима синергия поколений или взаимное сотрудничество. При синергии происходит правильный взаимообмен опытом, который и является признаком эволюции династии и сознания рода.

— Как достичь такой гармонии в семье?

— В первую очередь необходимо понять причины конфликта. Потом нужно трезво проанализировать ситуацию в семье. Так сказать, расклад сил (смеется). Далее необходимо продумать последовательность действий по исправлению ситуации и гармонизации отношений. В процессе долгого исследования и помощи многим семьям мы создали и запатентовали систему, которая гарантирует необходимый семье результат, она называется 4D.

— Кaк возникла и кто использует технологию 4D?

— Технология 4D придумана и запатентована мной и моей женой Галиной Шабшай. Это инновационные методы, которые представляют диагностику ситуации в семье и алгоритмы достижения цели.

Мы ее используем в семьях с высоким интеллектуальным потенциалом, которые выстраивают свою династию, правильное взаимопонимание и взаимодействие в семье, семейный бизнес. Такая технология требует индивидуального подхода, а не общих малоэффективных советов, которыми полон интернет.

— Что такое индивидуальный подход?

— Это комплексное решение поставленной задачи при помощи алгоритма, который мы создали индивидуально под заказ семьи клиента. Алгоритм включает в себя анализ ситуации, мы называем его исходный код семьи. А так же мы делаем стратегический анализ и планирование.

На основе этих данных мы создаем семейный сценарий. Утверждаем его с членами семьи и воплощаем до результата, сопровождая их. Это удобно для всех, экологично и очень эффективно. Большинство родителей даже не могут представить себе, на какие креативные и творческие подвиги способны их дети. Понятно, при моделируемых ситуациях.

Современные дети очень талантливы и высокоресурсны. При правильном внимании и индивидуальном подходе они могут реально творить чудеса. Большинство наших детей за счет индивидуального подхода, активации мышления и поддержки обретают уверенность в своих силах и на второй год обучения делают свои стартапы и творческие проэкты. Родителям только и остается говорить “неужели это было возможно?”.

Недавно был интересный кейс, где папа, собственник крупного бизнеса, помогал сыну-студенту, который жил в доме отца и планировал уезжать из дома через несколько лет.

После разработки семейного сценария мы помогли сыну открыть IT-бизнес и он за достаточно короткое время стал автономным: заработал денег, выехал из дома отца, нашел прекрасную половинку и поженился. Родители были в шоке, потому что не ожидали от своего тюти, как они его называли, такой самостоятельности.

— Работает ли технология 4D для застаревших конфликтов (взрослых детей например)?

— Конечно, работает, конфликт не имеет значение. Важна только методология 4D — а это алгоритмы и математика. Но кроме этого нужно вкладывать тотально свое внимание и душу в процесс помощи и поддержки, продумать семейный сценарий, чтобы учесть интересы всех сторон. Главное — обоюдное желание, в первую очередь родителей.

— Вы являетесь самым известным наставником золотой молодежи на территории СНГ. Как вам это удалось?

— Во-первых, я получаю удовольствие от общения с молодежью — мы на равных. Во- вторых, я многому искренне учусь у них, как они у меня. Я больше друг , чем учитель. Дети это чувствуют, их нельзя обмануть, они живые.

— Ефим, вы оттачивали методы как семейный траблшутер ?

— Последние 10 лет зиму с семьей проводил на юго-востоке: Индия, Тайланд, Вьетнам, Камбоджа и так далее. Я брал туда своих детей и мы отрывались три зимних месяца по полной. Мы бронировали отель на 20 бунгало или номеров, семьи моих друзей и клиентов проходили самые увлекательные приключения в своей жизни. Никогда ничего не повторялось

и я смог отточить методы и технологии в реальных боевых условиях.

Я с женой Галиной Шабшай прошел очень сильную школу работы с детьми разных возрастов от 3-5 до 23. Конечно, приходится применять находчивость и смекалку в каждом новом случае. Дети не похожи друг на друга. Поэтому мы придумывали различные схемы и алгоритмы в достижении целей, которые ставили нам родители и дети.

— Наставничество и персональное обучение — это нечто новое. Я правильно понимаю?

— Нет, это просто давно забытое старое. На самом деле наставничество было развито и в древней Греции и Риме, у египтян и евреев. Сократ, Пифагор, Платон, Аристотель и так далее, они все были наставниками. Наставничество в аристократических семьях было обязательным начиная с 7-10 лет. Этим никогда не занимались родители по понятным причинам. Каждый должен заниматься тем, чем владеет идеально.

— А почему родители не должны заниматься наставничеством?

— Почему не должны? Должны, но всему свое время. Наставничеством лучше заниматься людям со стороны, ведь наставники — это профессионалы, а родители, основатели династий, всегда занимались своими делами. Наставники отыгрывают родителей, чтобы дети уважали отца и мать. Это крайне важно.

И только потом мы обучаем детей различным навыкам, которые необходимо применять в нашем быстро меняющемся мире. А наставникам это сделать, конечно, гораздо легче. Каждый должен заниматься своим. Тем, в чем он является профессионалом. Это правильно по очень многим причинам. Аристократия и великие династии всегда имели лучших индивидуальных наставников, которые обучали ребенка с малых лет.

Например: Аристотель с малых лет был наставником Александра Македонского. Это был его самый большой друг и учитель. Если мы возьмем любого аристократа до начала 20 века, у него по-любому был профессиональный наставник. Это было нормой до возникновения среднего образования. Современная аристократия и мудрые родители, которые хотят основать династию, прекрасно это понимают.

— Я правильно понимаю, сейчас разумные и богатые родители ищут возможность дать персональное

образование своему ребенку. Это в тренде?

— Надеюсь, я никого не обижу, если скажу, что средняя школа — это вынужденное меньшее зло. Вот вы бы отдали своего ребенка, зная, что получите качественный результат и он сможет через пару лет создать свой стартап и осознать себя и свои способности, получить абсолютную веру в себя? Думаю, да, потому что это главное в жизни.

Мы не всех подряд берем к себе на обучение. Работать с подростоком очень непросто с учетом, что я занимаюсь с ними лично иногда не один и не два года. Я не могу по понятным причинам взять больше, чем могу обучать. Следую стратегии и выбранному семейному сценарию и довожу его до гарантированного результата.

У меня конкурс в некоторые годы доходит до 4-5 человек на место. Некоторым родителям приходится ждать иногда год — полтора, прежде чем мы начнем сотрудничать. Только индивидуальный подход имеет самый высокий уровень обучаемости.

— Для того, что бы ребенок следовал разработанной стратегии и сценарию, вы в его глазах должны быть авторитетом. Как вам удается завоевывать авторитет у детей в мире, где у них не существует авторитетов?

— Собственным примером. На этапе, где мы сдруживаемся с подростком, мы тестируем различные направления. От воинских искусств до различных видов: арт-театр, музыка, живопись, танец, медитация, риторика, различные авторские методы развития мышления.

Что-то обязательно выстреливает, даже у самых пассивных и не желающих ничего делать. Подростку начинают нравиться какие-то из направлений, а мы его развиваем и продвигаем в этом. Дальше ребенок сам начинает глубоко интересоваться тем, что ему по душе, и это становится его увлечением.

А увлечение становится хобби или бизнесом на всю жизнь. Так у нас был случай, когда наш выпускник по имени Никита увлекся искусством приготовления пищи и вместе с отцом открыл сеть ресторанов. Никто из родителей не ожидал от своего сына таких талантов и интересов. Все раскрылось в процессе обучения.

Читайте: Я стала понимать, что ничего не знаю о мужчинах — Мишина о проекте Холостячка

— Вы известны тем, что чудесным образом раскрываете талант ребенка. За счет чего вы это делаете?

— Я тут ни при чем. Знание, терпение, опыт — каждый ребенок, который проходит у меня обучение, — талантлив. Я профессионально поддерживаю талант подростка. Индивидуальный подход к обучению помогает выявить и раскрыть его индивидуальный талант.

А после — применить эти возможности толи к собственному творчеству и будущему бизнесу ребенка, то ли к семейному бизнесу. Каждый ребенок имеет высочайший потенциал и талант. В любом случае — раскрытый талант поможет ему реализоваться, а родителям почувствовать заслуженную гордость за своего продолжателя рода.

Единственное, что нужно помнить в раскрытии талантов ребенка, что ничего не происходит само по себе. Ну конечно, кроме роста сорняков. Любой процесс, в результате которого вы хотите получить произведение искусства, требует тотального внимания и терпения. А ваш ребенок — это произведение искусства вашей семьи.

К слову, президент Международного благотворительного фонда Варнава Валерий Решетинский рассказал в интервью о планах и перспективах реабилитационного центра, который помогает больным детям и людям с инвалидностью.