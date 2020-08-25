Модную одежду в школу 2020 для первоклассников и детей более старшего возраста родители начинают искать в августе. Привычные когда-то стандарты школьной формы отошли далеко в прошлое.

Сейчас в каждой государственной школе Украины учителя рекомендуют одевать детей в официально-деловом стиле, где превалируют более сдержанные цвета, лаконичные фасоны и одежда без разнообразных рисунков.

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К обучению 1 сентября детям стоит покупать модную одежду в школу согласно общим тенденциям моды.

В 2019-2020 годах в нашем гардеробе появились кюлоты. Сейчас многие производители детской одежды для школы начали отшивать такие укороченные брюки-клеш или прямого кроя. Они могут быть из костюмной ткани, трикотажа, твида и других удобных тканей, которые не будут дискомфортны при носке детьми.











Модная одежда в школу 2020: что купить ребенку / 3 фотографии

Также они могут быть сшиты из ткани в клетку, полоску или однотонные. На начало осени это идеальный вариант для ребенка, поскольку кюлоты разнообразят гардероб девочки, в них не будет жарко, как в обычных брюках, и не все девочки любят платья или юбки.

Для мальчиков хорошим вариантом будут шорты брючного кроя. Они бываю разного цвета и длины.

Другим вариантом модной одежды в школу для ребенка будет костюм. Как для мальчиков, так и для девочек он может быть разного фасона и ткани.

Для мальчиков хорошим вариантом будут костюмы-тройки. В таком варианте можно будет варьировать брюки с жилеткой или брюки с пиджаком. Также пиджак и жилет можно будет одевать под однотонные джинсы более темных цветов, а штаны под кардиган.























Модная одежда в школу 2020: что купить ребенку / 6 фотографий

Для девочек актуальным также будет костюм-тройка: пиджак, юбка, брюки или шорты. Сейчас многие производители предлагают множество вариантов костюмов классических фасонов и актуальних вариантов в этом сезоне: клетка, из тканей светлых пастельных тонов и с укороченными пиджаками.

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Среди вариантов модной одежды для школы 2020 всегда остаются белые рубашки и сарафаны.















Модная одежда в школу 2020: что купить ребенку / 4 фотографии

Как для девочек, так и для мальчиков можно выбрать рубашку классического кроя с воротником или без него. Кроме этого в настоящее время на рынке школьной одежды представлено много разных цветов: голубые, синие, черные, коричневые, бежевые, в полоску, клеточку и т. д.

Сейчас модная одежда в школу 2020 в основном повторяет основные модные тенденции для взрослых, поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок начал учебный год модно и комфортно обращайте внимание на качество тканей, общие тенденции модной индустрии и предпочтения своего ребенка.

Фото: klubok