В Индонезии 12-летняя девочка вернулась к жизни, пока семья готовила ее тело к похоронам.

18 августа девочку привезли в больницу после осложнений, связанных с хроническим диабетом. В тот же день вечером врачи объявили ее мертвой.

Ее тело через час доставили к дому семьи, чтобы родственники могли приготовить его к похоронам, согласно исламским традициям.

Но как только они начали мыть тело, глаза девочки раскрылись, и она начала дышать.

— Она внезапно потеплела. Закрытые глаза вдруг снова открылись. Мы обнаружили, что ее сердце снова бьется, и ее тело движется, — рассказали родственники.

На место происшествия вызвали врачей, которые начали помогать девочке дышать.

К сожалению, ее “воскрешение” длилось недолго, и она умерла — снова — через час.

По данным специалистов, “воскрешение” могло произойти из-за так называемого синдрома Лазаря. У людей, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, из-за чего восстанавливаются дыхание и сердцебиение.

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Женщина ожила в морге в ЮАР

В 2018 году неподалеку от Йоханнесбурга в ЮАР в результате ДТП погибла женщина, которая получила сильную травму головы.

Через несколько часов сотрудники морга, которые вносили данные о телах в журнал, заметили, что женщина ожила дышит.

После этого ее отправили в больницу, а по факту происшествия начали внутреннее расследование.

Источник: Daily Star