Всех тернополян и гостей города поздравили с праздником новым любительским рекордом.

По случаю Дня флага в Тернополе установили местный любительский рекорд: национальные флаги Украины, размерами 10 на 1,5 метра развивались за двумя самолетами над городом на высоте выше 300 метров. Об этом пишет Тернопольское агентство новостей Голос.

В центре города, над самым прудом, для того, чтобы зрители могли это увидеть ближе, флаг опустили на высоту примерно 70 м. Все это сделано усилиями городской команды партии За будущее, при поддержке народного депутата Украины Ивана Чайковского и в рамках поддержки любителей малой авиации , — отмечает издание.

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День флага по-особенному! Всех тернополян и гостей города поздравили с праздником новым любительским рекордом: национальный флаг подняли на рекордную для Западной Украины высоту: более 300 метров. Символично, что мы не боимся новых высот! Все это стало возможным благодаря нашим кандидатам, развивающие малую авиацию в области. Для нас их работа, это еще одно направление познания прелестей Тернопольщины туристами, — сказал Иван Чайковский.

Двумя годами ранее команда Ивана Чайковского уже поднимала флаг на самый высокий в Западной Украине флагшток, отмечает издание. Тогда флаг взвился над Настасовом на высоте 33 метра.

Тем временем напоминаем, что недавно Факты ICTV писали о символе Украины: как менялся и что означает наш флаг.

Источник: ТСН