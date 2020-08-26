День ангела Ксении в Украине: поздравления в СМС и открытках

День ангела Ксении отмечается 26 августа.

Именины ассоциируют с днем рождения, но это не так. День ангела — это дата, когда почитают святого, в честь которого человек получает имя. Этот святой является покровителем носителя имени.

26 августа отмечается в честь преподобной Ксении.

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Она основала с мужем храм в Константинополе, а также монастырь, который носит название Спаса Вседержителя.

Факты ICTV собрали лучшие СМС и сделали эксклюзивные открытки, чтобы вы могли поздравить всех знакомых обладательниц этого имени с праздником.

Будь счастливой, Ксения,

Радостно живи,

Будет пусть немерено

Счастья и любви!

Пусть везение шумное

Сердце веселит,

А любовь уютная

Манит, как магнит!

***

Ксения красива,

Красочна, криклива,

И умна, и весела,

Покорила всех она.

Улыбайся, дорогая,

И шагай, беды не зная,

Оставайся, будь собой,

Каждый день — он только твой.

***

Всегда будь яркой, Ксения,

Как радуга весенняя

И, как букет из ландышей,

Будь нежной, вдохновляющей!

И людям замечательным

Открой свои объятия,

Чтоб были в окружении

Добро и наслаждение!

***

По утрам всегда быть бодрой

Свежей, милой, обновленной,

Вечно юной и весенней

Пожелаем милой Ксении!

Счастье получать по жизни

Крупной партией всегда,

И не верить мыслям грустным

И сомнениям никогда.

***

Моя ненаглядная Ксения,

Всегда будь такой же прекрасною,

Как нежное солнце весеннее

Лучистой, манящей и ясною.

Пусть жизнь преподносит в подарок

Приятные, теплые встречи

И дарит, любя, звездопады,

Чтоб ярко украсить твой вечер!

***

Моя Ксюша дорогая,

От души я поздравляю,

Солнечной такой и яркой

Оставаться пожелаю.

Чтоб глаза твои искрились,

И улыбка не сходила,

От любви чтоб настоящей

Тебе очень сладко было.

Церковные праздники в Украине

В Украине существует множество праздников. Они делятся на официальные, неофициальные, именины и церковные. Последние часто связаны с событиями из жизни Иисуса Христа.

Ключеое место в календаре всех верующих занимает Пасха.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет, когда начинается и заканчивается определенный пост, даты однодневных постов и поминальных дней.