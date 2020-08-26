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Факты / Lifestyle

День Авиации Украины: праздник сегодня, 26 августа

26 августа Украина отмечает День авиации, а православные чтят память просветителя Тихона Задонского и борца с ересью Максима Исповедника.

Приветствовать работников военной и гражданской авиации принято с 1993 года.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины празднуют: Ирина, Николай, Константин, Алексей, Тихон и Максим.

Народные приметы на 26 августа:

  • туман над лесом — к хорошему урожаю грибов;
  • погода безветренная — до шторма;
  • новолуние красного цвета — к сырой погоде.

В этот день запрещено ходить по грибы.

Наши предки в этот день готовили погреба к сбору урожая. В этот день их нужно было высушить и побелить.

В этот день:

  • 1382 — хан Тохтамыш захватил, разграбил и сжег Москву;
  • 1657 — гетманом Украины стал Иван Выговский;
  • 1728 — адмирал Беринг открыл пролив между Азией и Америкой;
  • 1847 — независимость получила Либерия — первое государство в черной Африке;
  • 1918 — дипломаты Украины и Османской империи ратифицировали Брестский мирный договор;
  • 1926 — в Италии создали футбольный клуб Фиорентина;
  • 1939 — Гитлер предъявил Польше ультиматум с требованием передать Германии Гданьск;
  • 1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;
  • 1946 — вышла в свет книга Джорджа Оруэлла Колхоз животных;
  • 1972 — в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры;
  • 1991 — Президиум Верховного Совета УССР приостановила деятельность Компартии Украины.

Праздники в августе 2020

В августе было много праздников и даже дополнительный выходной. Украинцы отдохнули восемь выходных дней. Также праздновали День Независимости, который также был нерабочий.

Хотя и август уже заканчивается, Факты ICTV предлагают просмотреть календарь праздников на август 2020, где можно следить за всеми важными датами до конца месяца.

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