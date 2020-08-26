26 августа Украина отмечает День авиации, а православные чтят память просветителя Тихона Задонского и борца с ересью Максима Исповедника.
Приветствовать работников военной и гражданской авиации принято с 1993 года.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Именины празднуют: Ирина, Николай, Константин, Алексей, Тихон и Максим.
Народные приметы на 26 августа:
- туман над лесом — к хорошему урожаю грибов;
- погода безветренная — до шторма;
- новолуние красного цвета — к сырой погоде.
В этот день запрещено ходить по грибы.
Наши предки в этот день готовили погреба к сбору урожая. В этот день их нужно было высушить и побелить.
В этот день:
- 1382 — хан Тохтамыш захватил, разграбил и сжег Москву;
- 1657 — гетманом Украины стал Иван Выговский;
- 1728 — адмирал Беринг открыл пролив между Азией и Америкой;
- 1847 — независимость получила Либерия — первое государство в черной Африке;
- 1918 — дипломаты Украины и Османской империи ратифицировали Брестский мирный договор;
- 1926 — в Италии создали футбольный клуб Фиорентина;
- 1939 — Гитлер предъявил Польше ультиматум с требованием передать Германии Гданьск;
- 1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;
- 1946 — вышла в свет книга Джорджа Оруэлла Колхоз животных;
- 1972 — в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры;
- 1991 — Президиум Верховного Совета УССР приостановила деятельность Компартии Украины.
Праздники в августе 2020
В августе было много праздников и даже дополнительный выходной. Украинцы отдохнули восемь выходных дней. Также праздновали День Независимости, который также был нерабочий.
Хотя и август уже заканчивается, Факты ICTV предлагают просмотреть календарь праздников на август 2020, где можно следить за всеми важными датами до конца месяца.