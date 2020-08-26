26 августа Украина отмечает День авиации, а православные чтят память просветителя Тихона Задонского и борца с ересью Максима Исповедника.

Приветствовать работников военной и гражданской авиации принято с 1993 года.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины празднуют: Ирина, Николай, Константин, Алексей, Тихон и Максим.

Народные приметы на 26 августа:

туман над лесом — к хорошему урожаю грибов;

погода безветренная — до шторма;

новолуние красного цвета — к сырой погоде.

В этот день запрещено ходить по грибы.

Наши предки в этот день готовили погреба к сбору урожая. В этот день их нужно было высушить и побелить.

В этот день:

1382 — хан Тохтамыш захватил, разграбил и сжег Москву;

1657 — гетманом Украины стал Иван Выговский;

1728 — адмирал Беринг открыл пролив между Азией и Америкой;

1847 — независимость получила Либерия — первое государство в черной Африке;

1918 — дипломаты Украины и Османской империи ратифицировали Брестский мирный договор;

1926 — в Италии создали футбольный клуб Фиорентина;

1939 — Гитлер предъявил Польше ультиматум с требованием передать Германии Гданьск;

1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;

1946 — вышла в свет книга Джорджа Оруэлла Колхоз животных;

1972 — в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры;

1991 — Президиум Верховного Совета УССР приостановила деятельность Компартии Украины.

Праздники в августе 2020

В августе было много праздников и даже дополнительный выходной. Украинцы отдохнули восемь выходных дней. Также праздновали День Независимости, который также был нерабочий.

Хотя и август уже заканчивается, Факты ICTV предлагают просмотреть календарь праздников на август 2020, где можно следить за всеми важными датами до конца месяца.