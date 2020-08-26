Гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Весам думать быстро, Козерогам решать медленно, а Стрельцам бросить все и сходить погулять.

Овен

Сила

Хорошая неделя Овнов продолжается в гороскопе на 26 августа картой Силы. Сила – это о том, как не нужно давить, бороться, вырывать успех. Обстоятельства просто сами складываются так, что все получается.

Телец

Шестерка чаш

У Тельцов все получится, если они отступят на шаг назад и еще раз все обдумают. Все ответы, которые вам сегодня нужны, вы уже знаете. О них кто-то говорил, кто-то советовал, что-то отвечал годы назад вам на них. Нужно просто вспомнить.

Близнецы

Тройка мечей

Главное для Близнецов – не полагаться сегодня слишком сильно на людей и не принимать важных решений. Вокруг вас сегодня бродят горе, обман и предательства. Не давайте им поводов вонзить себе нож в спину.

Рак

Десятка мечей

Единственное хорошее, что может сказать Ракам гороскоп на 26 августа 2020 – это то, что уже завтра будет новый день. На вас сегодня свалилась усталость, ее могут придавить сверху злые слова, плохие мысли и череда неудач. Завтра все пройдет. Сегодня просто держитесь.

Лев

Перевернутый Иерофант

У Львов хороший день для бунта – личного, маленького в разрезе человечества, но огромного в разрезе жизни. Это день, когда вы можете вынести прочь чужие нормы и правила, решить жить по своим собственным, новым и неправильным. Это день, когда у вас может получиться.

Дева

Двойка посохов

Девам достается повторяющаяся карта. Если с планами в прошлый день не сложилось, попробуйте еще раз. Пока вы этого не сделаете, не сможете никуда сдвинуться. Отложите в сторону идеализм, осознайте, что просто не будет, поймите, что все сможете. И начните двигаться к той жизни, которую хотите.

Весы

Восьмерка посохов

В гороскопе на 26 августа 2020 Весам выпадает день, накачанный адреналином. Сегодня все в нем стремительное, и вы стремительны тоже. Вы играючи справитесь сегодня с самыми сложными делами. Только один совет сегодня – не останавливайтесь.

Скорпион

Девятка посохов

Скорпионы уже очень устали. Но все равно сегодня вам понадобится собрать все силы, которые остались, и еще немножко сверху. Вы сможете и справитесь, главное, когда все закончится, не забудьте хорошо отдохнуть.

Стрелец

Перевернутый Туз чаш

Как бы Стрельцы ни старались, сегодня они пусты в эмоциональном и творческом плане. Нет никаких идей, никаких планов. Необходимость общаться с людьми и хоть что-то делать кажется ужасной. Постарайтесь наполниться: по возможности отложите важные дела и слушайте музыку или сходите на долгую прогулку.

Козерог

Перевернутая Справедливость

Сегодня Козерогам не стоит выносить быстрых суждений. Или суждений вообще. Вокруг вас сегодня клубится несправедливость, и это может заставлять как других поступать нечестно по отношению к вам, так и вам поспешно обвинять других людей.

Водолей

Верховная жрица

Сквозь этот непонятный день Водолеев проведет внутренний голос и хорошая интуиция. Даже если они побуждают вас сделать или сказать что-то странное – делайте и говорите. Тогда у вас все случится.

Рыбы

Перевернутый Император

Рыбам лучше быть осторожными. В своем желании все сделать лучше для всех, вы случайно можете обнаружить, что стали слегка тираничны. Не надо так. Прежде, чем причинять добро, узнайте, что это кому-то нужно.

Лунный календарь стрижек на сентябрь

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 насчитывает много благоприятных дней для того, чтобы сделать желанную прическу.

С 1 по 5 сентября не рекомендуется красить и подстригать волосы, так как это может негативно повлиять на ваше самочувствие или на достижение желаемого результата. С 6 сентября прогнозируются хорошие дня для любых манипуляций с волосами.

Источник: А как вам такой расклад