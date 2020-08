Роман Агаты Кристи Десять негритят переименовали

Популярный детективный роман Агаты Кристи Десять негритят (Ten little niggers) официально переименовали, теперь произведение будет называться Их было десять (They were ten).

Решение принял правнук Агаты Кристи, Джеймс Причард, который возглавляет организацию Agatha Christie Limited, ей принадлежат права на произведения писательницы.

— Когда писалась книга, язык был другим, и мы использовали слова, которые сейчас забыты, — объясняет Джеймс Причард.

По словам внука Агаты Кристи, в 2020 году недопустимо использовать подобные слова, они могут причинить вред.

