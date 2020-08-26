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Факты / Lifestyle

Успение Богородицы: лучшие поздравления в открытках

Успение Богородицы в Украине празднуют 28 августа. Этот праздник приурочили ко дню смерти Девы Марии и ее воссоединению с сыном Иисусом Христом.

Если Успение Богородицы в Украине приходилось на среду или пятницу, нужно было соблюсти Успенский пост еще один дополнительный день. Если же 28 августа выпадало на любой другой день, в пищу можно было принимать уже все.

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По традициям, в праздник Успения люди ходили в церковь и чтили память Девы Марии, молясь у ее иконы.

Успение Богородицы также призвано не просто вспомнить мать Иисуса Христа, это праздник символизирует то, что жизнь делится на физическую и духовную, и после физической смерти, духовная жизнь продолжается.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Успением Богородицы в открытках.

Успение Богородицы в Украине: поздравления в открытках

Успение Богородицы в Украине: поздравления в открытках

Успение Богородицы в Украине: поздравления в открытках

Успение Богородицы в Украине: поздравления в открытках

Успение Богородицы в Украине: поздравления в открытках

Церковный календарь на 2020 год

В календаре церковных праздников на 2020 год насчитывается девять двунадесятых непереходных праздников. В сентябре украинцы будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Также календарь имеет пять больших праздников. В ближайшее время верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи (12 сентября) и Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября).

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