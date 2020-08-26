Успение Пресвятой Богородицы украинцы празднуют 28 августа.

Этот праздник приурочен к последнему дню жизни матери Иисуса Христа — святой Девы Марии. Его отмечают после Успенского поста, который длился до 27 августа.

Если Успение приходится на среду или пятницу, можно есть все, поскольку пост уже закончился. Если 28 августа в календаре выпадает на другие дни, стоит еще один день придержаться определенных правил в еде.

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По традициям, с этого дня все начинали делать заготовки припасов на зиму, ходить в лес за грибами и орехами.

Также украинцы начинали заниматься соленьями различных овощей.

28 августа на Успение Пресвятой Богородицы все ходят в церковь в память девы Марии и молятся у ее иконы.

Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления ко дню Успения Пресвятой Богородицы .

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На праздник Успения Пресвятой Богородицы хочу пожелать ценить каждое мгновение своей жизни, проводить больше времени с родными и дарить ближним только улыбку.

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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в вашем доме царит любовь, согласие и мир. Все в семье будут здоровы, счастливы и улыбчивы.

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Поздравляем с большим праздником, с Успением Пресвятой Богородицы! Мирного неба над головой, счастья и согласия в семье, мира и спокойствия в душе и сердце. Пусть каждый в семье будет процветать и достигать своих желаний.

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От всего сердца поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть жизнь наполнится светом и радостью, а каждый день приносит только счастье. Успехов в каждом начинании, мудрости, терпения и толерантности.

Церковные праздники в августе

В церковном календаре на август 2020 насчитывается 6 праздников: Ильин день, День памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Медовый Спас или Маковея, Преображение Господне или Яблочный Спас, Успение Пресвятой Богородицы, третий Спас (ореховый).

Также 27 августа заканчивается Успенский пост.