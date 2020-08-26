Собрать ребенка в школу – задача непростая. Нужно купить все – от одежды до канцелярских принадлежностей, и уложиться в ограниченный бюджет.

Что нужно ребенку в школу – читайте в материале Фактов ICTV. Мы подготовили список вещей, которые понадобятся школьнику, и несколько лайфхаков, которые помогут немного сэкономить.

Одежда и обувь

Школьнику обязательно потребуется такая одежда:

школьная форма – две-три рубашки, костюм-двойка, тройка или четверка. Девочкам можно подобрать строгий сарафан. В идеале нужны два комплекта школьной формы на смену;

вышиванка – незаменимая рубашка для торжественных мероприятий и праздников. Может быть в виде рубашки или футболки;

физкультурная форма – это может быть спортивный костюм и две-три футболки в комплекте со спортивными штанами;

несколько колгот (для девочек), кальсоны (для мальчиков), несколько пар носков.

Из обуви нужно приобрести:

туфли, которые ребенок будет носить в школе;

демисезонную обувь;

зимние сапоги или ботинки;

кеды или кроссовки – для уроков физкультуры.

Понадобятся также аксессуары:

девочкам – банты, резинки и заколки для повседневных и праздничных причесок;

мальчикам – галстук, бабочка, запонки.

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Рюкзак

Не обойтись без рюкзака. Он должен быть по возрасту ребенку и вместительным. В идеале, если в ранце будет два-три отделения, например, одно – для тетрадей, второе – для спортивной формы, а третье – для остальных вещей.

В рюкзак должны помещаться не только школьные принадлежности, но еще и перекус, бутылка с водой, салфетки и другие предметы гигиены и т. д.

Канцелярские принадлежности

Среди канцелярских принадлежностей для школы обязательно нужно приобрести:

дневник;

пенал;

тетради на 12–24 листов (в клетку, в косую линию и в линию);

ручки;

простые карандаши;

цветные карандаши;

линейки 10 см и 25–30 см;

набор фломастеров (12–18 цветов);

альбом для рисования;

акварельные краски для рисования;

кисти для рисования;

стакан-непроливайка для рисования;

тетрадь для нот;

ножницы для бумаги;

ластик;

точилка для карандашей;

набор цветной бумаги;

набор цветного картона;

пластилин (10-12 цветов);

папка для хранения тетрадей;

папка для хранения альбома и рисунков;

клей ПВА.

Дневник подойдет любой. Главное, чтобы он был на украинском языке, а оформление нравилось ребенку.

Ручки представлены нескольких видов. Отдавайте предпочтение обычным шариковым ручкам, так как они самые практичные, удобные и недорогие. Гелевые иногда растекаются, а ручки с автоматической подачей стержня могут издавать клацающие звуки, которые отвлекают детей.

Пенал лучше выбирать небольшого размера. Объемные модели с трудом помещаются в без того переполненный рюкзак. На каждый день ребенку достаточно купить компактный пенал-футляр, в который поместится несколько ручек, карандаш, терка и небольшая линейка.

Полезные советы

Помимо канцелярии и одежды ребенку понадобятся полезные аксессуары, которые сделают жизнь школьника комфортнее. Выберите небольшой термос на 0,5-0,7 л или бутылку, чтобы ребенок мог брать с собой воду, чай или компот. Пригодится также ланч-бокс, чтобы носить в нем перекусы.

Еще один полезный аксессуар – сумка для обуви, в которой можно носить кроссовки или туфли на смену. В продаже представлены компактные модели, которые можно носить отдельно или поместить в одно из отделений рюкзака.

Оборудуйте учебное место школьника дома. Помимо письменного стола и стула не забудьте про подставу для ручек и карандашей, подставку для книг и настольную лампу.

Чтобы не потратить во время сборов ребенка в школу весь семейный бюджет, покупайте все необходимое не в супермаркетах, а на рынках, школьных ярмарках, оптовых складах и в интернете.

Посоветуйтесь с учителем и узнайте, какие тетради, учебные пособия и канцелярию нужно купить в первую очередь. Программа в школах может отличаться, соответственно и список канцелярии – тоже.

В связи с пандемией Covid-19 Кабмин поделил территорию Украины на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Школы, которые находятся в красной зоне, останутся на карантине. В каких регионах и городах дети пойдут в школу 1 сентября – читайте в материале Фактов ICTV.