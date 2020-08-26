Карантин в Украине продлили еще до 31 октября, поэтому ношение масок остается до сих пор актуальным.

1 сентября дети идут в школу регионов зеленой, желтой и оранжевой зон. Макси нужно носить, когда передвигаешься по школе.

Детская медицинская маска с выкройкой шьется достаточно быстро, поэтому стоит сделать несколько сразу и регулярно менять.

Как сшить детскую многоразовую защитную маску и пример выкройки смотрите на сайте Факты ICTV.

Что понадобится для маски:

натуральная хлопковая ткань — 40*15 см;

сетка для внутренней вставки — 20*15 см (для одного слоя вставки);

нити;

шпильки;

ножницы;

карандаш;

широкая резинка.

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Выкройка для маски

Главная вертикальная линия должна быть 13 см, а главная горизонтальная — 10 см.

*Все цифры на выкройке указаны в сантиметрах.

Далее положите выкройку на сложенную вдвое ткань и прикрепите ее булавками.

Затем вырежьте деталь, делая отступления (около 1 см) со всех сторон, кроме вытачек.

Также вам нужно вырезать еще одну такую ​​деталь, но без отступлений и третью деталь вырезать из сетки (марли).

Затем все нужно будет сшить между собой и пришить резинки с двух сторон.

Коронавирус в Украине

Состоянию на 26 августа коронавирус в Украине зафиксировали у 110 085 человек. За сутки количество больных выросло еще на 1 670 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 354 человек, за сутки — 36. В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.