В среду, 26 августа, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 8 лунный день.

В этот период астрологи рекомендуют заниматься решением юридических проблем. Также этот день будет благоприятным и для начала судебного разбирательства.

Однако это крайне опасные сутки для начала строительства и других работ.

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В 8 лунный день недоброжелатели могут провоцировать вас на ссоры и скандалы, поэтому рекомендуется быть сдержаннее и не вестись на провокации.

В этот день опасно врать, стоит избегать таких моментов и ситуаций. Однако 26 августа могут сбыться все ваши самые заветные желания.

Для того чтобы осуществить задуманное, стоит приложить максимум усилий. Лучше отложить большие дела, которые требуют максимум усилий.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.