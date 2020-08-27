День ангела Евы: поздравления в открытках и СМС

День ангела Евы отмечают один раз в год — 27 августа.

Ева — имя еврейского происхождения (Хава — дышать, жить), которое переводится как та, что дает жизнь.

Обладательницы имени Ева отличаются своим темпераментом и ревностью.

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Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Евы.

***

С днем ангела, Ева, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Темпераментная Ева,

Твой характер волевой

Выдает: ты — королева!

Восхищаюсь я тобой!

Так успешно добивайся

Всех желанных, нужных благ,

Веселись и наслаждайся

Этой жизнью, только так!

***

Такая нежная ты дева,

Пусть жизнь твоя идет без ям!

Сестренка, милая ты Ева

Пусть в жизни лучший — твой Адам.

Желаю также в именины —

Улыбки, смеха, танцев пляс!

Что б окружали бы мужчины

И помогали в трудный час!

***

Ева — какое прекрасное имя,

Яркая внешность и, важно, душа.

Наш поздравок слова дорогие

Тебе несет. Как же ты хороша!

Пусть твое сердце будет стучать

Лишь для того, кто все это оценит,

Пусть же в тебе проснется страсть

В жизни, которая как на сцене.

***

Прекрасное имя, и дама под стать,

Красивая, светлая Ева,

С ней просто и быстро общение найти,

В манерах она — королева!

Желаем мы Еве любви, доброты,

Здоровья и много везенья,

Не жалко хороших нам слов для нее,

И все от души поздравленья.

Календарь стрижек на сентябрь 2020

Ежемесячно, в зависимости от фаз Луны, определяются благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни для изменения прически, стрижки или окраски волос.

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