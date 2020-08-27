В США ученые провели исследования и обнаружили, что в организме одной из ВИЧ-позитивных женщин нет клеток с потенциально активным вирусом.

Выяснилось, что организм смог самостоятельно побороть болезнь. Женщина взяла болезнь под контроль без препаратов и операции.

По информации ученых, человек с диагнозом ВИЧ живет всю жизнь, однако для поддержания иммунной системы необходимо принимать препараты.

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Таким образом действие ВИЧ инфекции на организм подавляется. Поэтому больному крайне важно принимать такие препараты на постоянной основе.

Ученые доказали, что ВИЧ распространяется в организме на основе ДНК здоровой клетки.

Однако организм некоторых больных может самостоятельно контролировать концентрацию ВИЧ в организме без препаратов. Всего таких людей с ВИЧ во всем мире полпроцента.

Недавно в Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер пятимесячный мальчик. Ребенок имел ВИЧ-инфекцию и был рожден ВИЧ-инфицированной женщиной.