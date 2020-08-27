Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников в православном календаре, который ежегодно приходится на 28 августа.

Это день смерти Божией Матери, то есть окончания жизненного пути Богородицы и ее воссоединения с Иисусом Христом.

Успение Пресвятой Богородицы – история

Архангел Гавриил за три дня до смерти явился Марии, известив о скорой кончине. А 28 августа, согласно легенде, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей. Христос тоже явился в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Божией Матери без страданий отошла к Господу.

Только апостол Фома не успел на погребение Богородицы. Ему позволили войти в пещеру-гробницу, но тела там не было, потому что Господь забрал его на небо.

Успение Богородицы – традиции и запреты

Традиции праздника связаны с его народным названием – Первая Пречистая. Вторая будет 21 сентября – Рождество Богородицы, а Третья – 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы).

Первая Пречистая рожь засевает, Вторая – дождем поливает, а Третья – снегом покрывает, гласит известная поговорка. То есть этот день означает приход осени. Именно после 28 августа начинается бабье лето.

К Успению в селах заканчивались работы на полях и начиналась пора свадеб, в церквях освящали семена и колосья.

Принято также устраивать народные гуляния с пивом, медом и пирогами, поскольку накануне завершался Успенский пост, начавшийся 14 августа (Медовый Спас).

Еще одна традиция на Успение – заготовка солений на зиму из капусты, огурцов и помидоров.

С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи.

То есть, несмотря на большой праздник, работать разрешалось, особенно если остались начатые дела или нужно кому-то помочь.

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Но есть и запреты. Например, нельзя ссориться с родными и близкими, надевать старую обувь – это к проблемам в жизни, натереть ногу в этот день – к неудачам.

А еще на Успение нельзя ходить босиком – к болезням. Роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица оставила этот мир.

Девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не навлечь слезы Девы Марии.

Праздники в августе 2020

Август был богат праздниками. Последний в списке – Ореховый или Третий Спас. С ним связывают завершение жатвы и созревание орехов. Его отмечают 29 августа.

Первый Спас (Маковея) был 14 августа, Второй (Яблочный) – 19 августа.