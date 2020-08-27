Ореховый спас 2020: поздравления в прозе

Ежегодно Ореховый спас приходится на 29 августа.

В народе его также называют Хлебный или Третий спас: считалось, что в этот день достигали орехи.

На Ореховый спас православные верующие идут в церковь, чтобы освятить урожай: овощи, фрукты из сада, мед, орехи, выпечку и прочее.

Читайте: Календарь церковных праздников на сентябрь 2020

Факты ICTV публикуют подборку лучших поздравлений с Ореховым спасом 2020 в прозе, чтобы вы не забыли поздравить родных и близких.

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Искренне поздравляю с Третьим спасом! В этот добрый праздник желаю, чтобы в семье всегда царили благополучие и любовь, а на семейном столе красовался спелый урожай. Дай вам Бог здоровья!

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Хлебный спас лето провожает — поздравляю с праздником! Желаю самых светлых и радужных дней, достатка и здоровья вашей семье!

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На Ореховый спас наши предки начинали гуляния, встречая осень. Желаю и вам — с хорошим настроением и с большой надеждой в сердце попрощаться с летом и встречать осень. С праздником!

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Всю вашу семью поздравляю с Ореховым Хлебным Спасом! Желаем в этот светлый день. счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей и подарит веру, надежду и любовь.

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Поздравляем со светлым праздником встречи лета с осенью — Ореховым спасом! Пусть все трудности превратятся в ценный опыт, а громкий смех никогда не покидает стены вашего дома!

Календарь праздников на сентябрь 2020

Кроме православных праздников, в календаре праздников на сентябрь 2020 немало важных дат.

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино.

В 2020 году праздник приходится на 12 сентября.

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