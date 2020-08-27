Успенский пост 2020 начинается 14 августа и продлится две недели. Это самый короткий пост в году.

На эти 14 дней также приходятся важные церковные праздники. Начинается пост Медовым Спасом, а заканчивается большим церковным праздником — Успением Богородицы.

В эти дни еще отмечается Преображение Господне и Яблочный Спас.

В этот период лучше отказаться от мясных и молочных продуктов, а также яиц. В эти две недели стоит увеличить в своем рационе количество фруктов и овощей.

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Факты ICTV составили календарь питания Успенского поста 2020 на каждый день.

14 августа

Сегодня необходимо отказаться от жирной еды, алкоголя и не добавлять во время приготовления масло. Есть можно горячую пищу.

Это могут быть отварные, тушеные или запеченные растительные продукты: картофель, любые овощи и грибы. С ними можно приготовить суп или кашу.

Из напитков необходимо выбирать чай, кофе, компот или кисель. Также это могут быть отвары трав.

Сегодня в еду можно добавлять мед, поскольку 14 августа отмечается Медовый Спас.

15 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

16 августа

Сегодня необходимо отказаться от жирной еды, алкоголя и не добавлять во время приготовления масло. Есть можно горячую пищу.

Это могут быть отварные, тушеные или запеченные растительные продукты: картофель, любые овощи и грибы. С ними можно приготовить суп или кашу.

Из напитков необходимо выбирать чай, кофе, компот или кисель. Также это могут быть отвары трав.

Отличие от 14 августа – нельзя добавлять в пищу мед.

17 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

18 августа

Сегодня можно готовить супы, каши, картофель, овощи, грибы с добавлением масла.

Продукты для приготовления можно жарить, отваривать и запекать.

Из напитков можно употреблять чай, кофе, компоты, кисели, отвары и вино.

19 августа

Сегодня нужно есть горячую пищу с маслом. В этот день отмечается большой церковный праздник — Преображение Господне.

Можно есть жареную, вареную и печеную еду. Разрешается есть супы, каши, картофель, овощи, грибы и хлеб. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары и вино.

Также сегодня можно добавить в рацион рыбу и морепродукты. Традиционно сегодня едят яблоки с медом или виноград.

20 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

21 августа

Сегодня необходимо отказаться от жирной еды, алкоголя и не добавлять во время приготовления масло.

Есть можно горячую пищу.

Это могут быть отварные, тушеные или запеченные растительные продукты: картофель, любые овощи и грибы. С ними можно приготовить суп или кашу.

Из напитков необходимо выбирать чай, кофе, компот или кисель. Также это могут быть отвары трав.

Сегодня в еду можно добавлять мед, поскольку 14 августа отмечается Медовый Спас.

22 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

23 августа

Сегодня необходимо отказаться от жирной еды, алкоголя и не добавлять во время приготовления масло.

Есть можно горячую пищу.

Это могут быть отварные, тушеные или запеченные растительные продукты: картофель, любые овощи и грибы. С ними можно приготовить суп или кашу.

Из напитков необходимо выбирать чай, кофе, компот или кисель. Также это могут быть отвары трав.

Сегодня в еду можно добавлять мед, поскольку 14 августа отмечается Медовый Спас.

24 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

25 августа

Сегодня можно готовить супы, каши, картофель, овощи, грибы с добавлением масла.

Продукты для приготовления можно жарить, отваривать и запекать.

Из напитков можно употреблять чай, кофе, компоты, кисели, отвары и вино.

26 августа

Сегодня можно готовить супы, каши, картофель, овощи, грибы с добавлением масла.

Продукты для приготовления можно жарить, отваривать и запекать.

Из напитков можно употреблять чай, кофе, компоты, кисели, отвары и вино.

27 августа

Сегодня можно заняться сыроедением. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов.

Это могут быть фрукты, сухофрукты, овощи, разнообразные орехи и мед. Также можно есть хлеб.

Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде и сокам.

28 августа

Это последний день поста и сегодня можно есть все.

28 августа отмечается праздник Успения Богородицы.

Церковные праздники в Украине

В Украине существует большое количество праздников. Они делятся на официальные, неофициальные и церковные.

Большинство дат в церковном календаре связаны с событиями из жизни Иисуса Христа. Ключевое место в нем занимает Пасха — день, когда Иисус воскрес после того, как был распят.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет, когда начинается и заканчивается определенный пост, даты однодневных постов и поминальных дней.