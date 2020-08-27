Богдан Ступка — биография и подробности жизни

Биография Богдана Ступки насчитывает более 100 театральных ролей и более 100 ролей в кино и сериалах. Сегодня ему могло исполниться 79 лет.

Богдан Сильвестрович умер в июле 2012 года на 71 году жизни.

Фото: Богдан Ступка

Он родился 27 августа 1941 на Львовщине. Окончил драматическую студию при Львовском театре имени Марии Заньковецкой, где и началась его актерская карьера.

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В 1978 году Богдан Ступка переходит работать в Национальный академический украинский театр имени Ивана Франко, где он проработал до самой смерти.

1971 он впервые снимается в кино — фильм Юрия Ильенко Белая птица с черной отметиной.

С 1999 по 2001 год был министром культуры и искусств Украины.

В 2001 году, после смерти Сергея Данченко, Богдан Ступка возглавил Национальный академический украинский театр имени Ивана Франко.

При жизни он сыграл многих исторических фигур: гетманов Ивана Брюховецкого (Черная Рада), Ивана Мазепу (Молитва за гетмана Мазепу), Богдана Хмельницкого (Огнем и мечом) и Чингисхана (Тайна Чингисхана).

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При жизни Богдан Ступка был известен за своими цитатами, которые часто употреблял и некоторые из них считал девизом.

Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу;

Я учу молодежь, как себя морально вести в жизни. Я не учу их играть, потому что этому научить невозможно. Я учу, как им быть, работать, в конце концов, жить;

Украинский зритель — лучший в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы — граждане одной страны, и долг каждого — сохранить ее культурное богатство;

Делай дело честно, с душой — и твое к тебе придет. Но это не значит, что уже завтра появятся золотые горы;

Если поверишь в то, что каждый твой шаг на сцене — великое искусство, то это уже катастрофа. Только сомнение дает прогресс;

Вся наша жизнь — сплошная импровизация, а значит, вся наша жизнь — это джаз.

Известный украинский актер театра и кино Богдан Ступка умер от сердечного приступа на фоне запущенного рака костей. Его похоронили на Байковом кладбище.