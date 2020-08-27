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Факты / Lifestyle

Успение Пресвятой Богородицы 2020 — дата

28 августа православные отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

В этот день церковь вспоминает смерть Божией Матери, однако праздник не только печальный из-за окончания жизненного пути Богородицы, но и радостный — ведь она воссоединилась со своим сыном Иисусом Христом.

За три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о близкой смерти. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страдания, будто во сне, отошла к Господу.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Апостол Фома не успел на погребение Богородицы, поэтому ему после ее успения позволили войти в пещеру-гробницу. Но там он не обнаружил тела Богородицы. Это объяснили тем, что Господь забрал тело Марии на небо.

Ежедневно в Украине отмечаются различные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также есть перечень поминальных дней и постов.

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