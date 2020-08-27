Как собрать ребенка в школу в 2020 году
Собрать ребенка в школу – задача непростая. Нужно купить все – от одежды до канцелярских принадлежностей, и уложиться в ограниченный бюджет.
Что нужно ребенку в школу – читайте в материале Фактов ICTV. Мы подготовили список вещей, которые понадобятся школьнику, и несколько лайфхаков, которые помогут немного сэкономить.
Одежда и обувь
Школьнику обязательно потребуется такая одежда:
- школьная форма – две-три рубашки, костюм-двойка, тройка или четверка. Девочкам можно подобрать строгий сарафан. В идеале нужны два комплекта школьной формы на смену;
- вышиванка – незаменимая рубашка для торжественных мероприятий и праздников. Может быть в виде рубашки или футболки;
- физкультурная форма – это может быть спортивный костюм и две-три футболки в комплекте со спортивными штанами;
- несколько колгот (для девочек), кальсоны (для мальчиков), несколько пар носков.
Из обуви нужно приобрести:
- туфли, которые ребенок будет носить в школе;
- демисезонную обувь;
- зимние сапоги или ботинки;
- кеды или кроссовки – для уроков физкультуры.
Понадобятся также аксессуары:
- девочкам – банты, резинки и заколки для повседневных и праздничных причесок;
- мальчикам – галстук, бабочка, запонки.
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Рюкзак
Не обойтись без рюкзака. Он должен быть по возрасту ребенку и вместительным. В идеале, если в ранце будет два-три отделения, например, одно – для тетрадей, второе – для спортивной формы, а третье – для остальных вещей.
В рюкзак должны помещаться не только школьные принадлежности, но еще и перекус, бутылка с водой, салфетки и другие предметы гигиены и т. д.
Канцелярские принадлежности
Среди канцелярских принадлежностей для школы обязательно нужно приобрести:
- дневник;
- пенал;
- тетради на 12–24 листов (в клетку, в косую линию и в линию);
- ручки;
- простые карандаши;
- цветные карандаши;
- линейки 10 см и 25–30 см;
- набор фломастеров (12–18 цветов);
- альбом для рисования;
- акварельные краски для рисования;
- кисти для рисования;
- стакан-непроливайка для рисования;
- тетрадь для нот;
- ножницы для бумаги;
- ластик;
- точилка для карандашей;
- набор цветной бумаги;
- набор цветного картона;
- пластилин (10-12 цветов);
- папка для хранения тетрадей;
- папка для хранения альбома и рисунков;
- клей ПВА.
Дневник подойдет любой. Главное, чтобы он был на украинском языке, а оформление нравилось ребенку.
Ручки представлены нескольких видов. Отдавайте предпочтение обычным шариковым ручкам, так как они самые практичные, удобные и недорогие. Гелевые иногда растекаются, а ручки с автоматической подачей стержня могут издавать клацающие звуки, которые отвлекают детей.
Пенал лучше выбирать небольшого размера. Объемные модели с трудом помещаются в без того переполненный рюкзак. На каждый день ребенку достаточно купить компактный пенал-футляр, в который поместится несколько ручек, карандаш, терка и небольшая линейка.
Полезные советы
Помимо канцелярии и одежды ребенку понадобятся полезные аксессуары, которые сделают жизнь школьника комфортнее. Выберите небольшой термос на 0,5-0,7 л или бутылку, чтобы ребенок мог брать с собой воду, чай или компот. Пригодится также ланч-бокс, чтобы носить в нем перекусы.
Еще один полезный аксессуар – сумка для обуви, в которой можно носить кроссовки или туфли на смену. В продаже представлены компактные модели, которые можно носить отдельно или поместить в одно из отделений рюкзака.
Оборудуйте учебное место школьника дома. Помимо письменного стола и стула не забудьте про подставу для ручек и карандашей, подставку для книг и настольную лампу.
Чтобы не потратить во время сборов ребенка в школу весь семейный бюджет, покупайте все необходимое не в супермаркетах, а на рынках, школьных ярмарках, оптовых складах и в интернете.
Посоветуйтесь с учителем и узнайте, какие тетради, учебные пособия и канцелярию нужно купить в первую очередь. Программа в школах может отличаться, соответственно и список канцелярии – тоже.
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