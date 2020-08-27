На черно-белом снимке благодаря оптической иллюзии можно увидеть цвета.

Как обмануть мозг рассказал фотограф и ученый Эндрю Стил.

Для того чтобы увидеть цвета, сначала необходимо поместить в центр фото черную точку. Затем добавить оранжевый, фиолетовый и голубые цвета.

После этого фотограф выкручивает эффект насыщенности изображения и просит смотреть на черную точку на протяжении 10 секунд. Сразу после этого фотограф делает снимок черно-белым, однако всем будет казаться, что пейзаж цветной.

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Такой эффект можно будет видеть до тех пор, пока держится взгляд на черной точке.

По словам ученого, такой эффект можно наблюдать из-за того, что глаз обладает хроматической адаптацией.

Недавно пользователь по имени Бекки разместила у себя на странице фото, предложив угадать, что на нем изображено — дверь или пляж. Оптическая иллюзия удивила многих пользователей сети.