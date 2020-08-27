27 августа в Украине нет государственных праздников, а в соседней Молдове – это День независимости.
А православная церковь чтит память Михея — одного из 12 малых библейских пророков. Именно он одним из первых стал говорить о пришествии Иисуса Христа на землю.
В народе Михея называют Тиховеем, поскольку 27 августа наблюдают за ветром — за ним прогнозировали погоду.
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Также этот день издавна считался праздником каменщиков и маляров, особенно тех, кто занимался строительством храмов.
Кроме того, 27 августа завершается Успенский пост и наступает пора свадеб. День Михея — это последняя возможность в этом году посвататься.
Именины сегодня у Аркадия, Федора, Михея, Василия, Владимира, Матвея, Николая и Евдокии.
Народные приметы на 27 августа
- Журавли улетели — до середины октября мороз ударит. Если же нет, то зима не скоро придет.
- Ярко-красная утренняя заря — к сильному ветру.
- Сильный ветер — сентябрь дождливым будет, если тихо — сухим.
- Тихий ветер на Михея — осень будет сухой и солнечной.
- Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
Что нельзя делать 27 августа
- Печь мучные изделия.
- Кричать и напиваться
- Если приснился плохой сон — рассказывать о нем до захода солнца.
В календаре на август 2020 осталось еще несколько важных праздников. Каких – смотрите на Фактах ICTV.