27 августа в Украине нет государственных праздников, а в соседней Молдове – это День независимости.

А православная церковь чтит память Михея — одного из 12 малых библейских пророков. Именно он одним из первых стал говорить о пришествии Иисуса Христа на землю.

В народе Михея называют Тиховеем, поскольку 27 августа наблюдают за ветром — за ним прогнозировали погоду.

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Также этот день издавна считался праздником каменщиков и маляров, особенно тех, кто занимался строительством храмов.

Кроме того, 27 августа завершается Успенский пост и наступает пора свадеб. День Михея — это последняя возможность в этом году посвататься.

Именины сегодня у Аркадия, Федора, Михея, Василия, Владимира, Матвея, Николая и Евдокии.

Народные приметы на 27 августа

Журавли улетели — до середины октября мороз ударит. Если же нет, то зима не скоро придет.

Ярко-красная утренняя заря — к сильному ветру.

Сильный ветер — сентябрь дождливым будет, если тихо — сухим.

Тихий ветер на Михея — осень будет сухой и солнечной.

Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.

Что нельзя делать 27 августа

Печь мучные изделия.

Кричать и напиваться

Если приснился плохой сон — рассказывать о нем до захода солнца.

В календаре на август 2020 осталось еще несколько важных праздников. Каких – смотрите на Фактах ICTV.