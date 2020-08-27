В четверг, 27 августа, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 9 лунный день.

В этот период у многих будут хорошо складываться отношения с начальством, все проблемы будут решаться без особых трудностей.

Однако 27 августа астрологи не рекомендуют заниматься строительством и другими делами, которые требуют точности.

Чтобы добиться максимум результатов, необходимо прикладывать усилия. Поэтому стоит целенаправленно расходовать свои силы.

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В 9 лунный день рекомендуется заниматься домашними делами. Это хороший день для примирения с близкими людьми.

27 августа многие становятся более энергичными. У многих повышается настроение и улучшается самочувствие.

В период, когда Луна пребывает в знаке Стрелец, следует планировать все свои самые важные и ответственные дела.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.