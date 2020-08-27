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Сбили TikTok и Netflix: приложение украинцев Reface покорило App Store

Приложение Reface, которое было создано украинской компанией в области искусственного интеллекта NeoCortext, 26 августа поднялось на первое место в категории Развлечения в американском App Store.

Приложение, которое уже скачали более 27 млн юзеров, обогнало в рейтинге TikTok, Netflix, Hulu и Disney.

Reface также находится на втором месте в общем списке самых популярных бесплатных приложений магазина компании Apple.

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Сбили TikTok и Netflix: приложение украинцев Reface покорило App Store

Что такое Reface

Reface — это первое приложение для автоматической замены лица на фото или видео, которое использует искусственный интеллект.

В отличие от других подобных платформ, приложение не требует большого количества данных или нескольких фотографий для того, чтобы подставить лицо, благодаря чему выполнить реконструкцию можно всего за одну секунду.

Сбили TikTok и Netflix: приложение украинцев Reface покорило App Store

Фото: Vlad Yakupov, futureisnow

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