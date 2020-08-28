Православные христиане отмечают Ореховый Спас – третий Спас, который следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа).

В народе Ореховый Спас еще называют Третий, Хлебный, Нерукотворный или Спас на холсте.

История праздника

Согласно легендам, все началось с визита художника Анания к Иисусу Христу. Анания принес письмо Иисусу. Больной проказой правитель города Эдесса в Месопотамии попросил Иисуса прийти и исцелить его.

Художник попытался нарисовать образ Иисуса, но безуспешно. Затем Иисус вытер лицо полотенцем, и на нем появилось его лицо. Позже один из апостолов Христа принес это полотенце правителю, и он исцелился.

29 августа 944 года византийский император Константин Порфирогенет приказал доставить нерукотворный образ Христа из Эдессы в Константинополь. В этот день учрежден праздник.

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Народные традиции на Ореховый Спас

Праздничный стол. Третий Спас не зря называется Ореховым и Хлебным. Люди пекли первый хлеб из зерна и орехов нового урожая, также делали ореховую настойку на зиму.

Кроме того, на праздничном столе должны присутствовать мед и яблоки, ведь Третий Спас считается хорошим временем для заготовки яблок.

Гостям и родственникам подавали пироги и блюда с орехами, которые освящали в храме.

Ярмарки. “Третий Спас – на зеленых горах полотна продают” – в этот день устраивались ярмарки. Считалось, что торговля будет удачной.

Гадания. В этот праздник девушки гадали на орехах на свою судьбу. Первый орех нужно было съесть, и его вкус должен был определить, повезет ли ей в любовных делах. Если сладкий – то повезет.

Чистка колодцев. Кроме того, в этот день есть обычай освящать воду и чистить колодцы. Считалось, что вода из подземных источников является лечебной.

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