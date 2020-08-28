Гороскоп на 28 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Близнецам почаще хвалить себя, Львам больше рисковать, а Скорпионам закопать топор войны.

Овен

Туз мечей

Если Овны ищут сегодня правду, они ее найдут. Гороскоп на 28 августа обещает вам сегодня способность видеть сквозь любые обстоятельства, интриги и уговоры. Вы сможете увидеть все как есть, и понять, что делать дальше

Телец

Восьмерка посохов

Для Тельца сегодня открыт любой путь. Даже не просто открыт – стоит вам подумать о нем, как вот, вы уже идете. Ой, нет, бежите. Ой, нет, летите! В общем, в вашей жизни все сегодня происходит быстро. Спешите жить и вы тоже.

Близнецы

Перевернутая Семерка посохов

Близнецам сегодня кажется, что всего вокруг слишком много, а их слишком мало. Ваша вера в себя почти уничтожена, и, чтобы не убить ее до конца, начните с малого. И не забывайте хвалить себя за любые, даже самые крошечные, завершенные дела.

Рак

Пятерка чаш

После вчерашнего праздника непослушания и вседозволенности Раки чувствуют себя подавленными. Бросайте перебирать то, что вы не сделали, время, которое упустили, и все такое прочее. Несделанное всегда кажется более важным, чем сделанное. Но вы еще возьмете свое.

Лев

Перевернутая Четверка пентаклей

Львы в гороскопе на 28 августа 2020 ухватились за то, что хорошо знают и умеют, и никак не хотят идти дальше. Послушайте, там, впереди, есть большее и лучшее, чего вы достойны и что можете получить. Перестаньте бояться потерь – и в путь.

Дева

Перевернутый Туз чаш

Сегодня Девы чувствуют себя опустевшими. Тяжелые потери или воспоминания о них займут весь ваш день. Нормально, что больше сил не хватит ни на что. Пережить горе и справиться с ним – ваше самое важное и единственное дело сегодня.

Весы

Туз пентаклей

Гороскоп на 28 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Весам держать глаза широко открытыми, чтобы не пропустить удачную возможность. Их сегодня может быть даже несколько, и ради каждой придется поработать. Но в конечном итоге они принесут много счастья и достатка.

Скорпион

Перевернутая Пятерка мечей

Скорпионы сегодня готовы к миру. И не только вы – все, с кем у вас были не очень отношения или нездоровая конкуренция, подустали и готовы сотрудничать и решить все миром. День, когда из старых врагов можно сделать отличных друзей.

Стрелец

Четверка чаш

Сегодня Стрельцам сложно сосредотачиваться. Вы чувствуете себя отрезанными от мира, и это вам скорее нравится. В апатии и покое вы ждете, чтобы к вам пришли новые идеи и желания. Все может получиться, но если к вечеру их не будет, бросайте эту затею.

Козерог

Суд

День, когда Козероги смотрят на себя со стороны, и решают, что им нравится в себе, а что нет. Будьте честны с собой, хотя это может быть сложно. И позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами были люди, которым вы доверяете, чтобы напоминали иногда, что добрую половину ваших недостатков никто не замечает.

Водолей

Восьмерка мечей

Водолеи чувствуют себя в плену ситуации. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется принимать решения, которые вам не нравятся. Помните, что решения можно менять. Но лучше всего просто отодвиньте важные дела на другой день.

Рыбы

Перевернутый Маг

Очень легко Рыбы сегодня ловятся на блесну и прочие блестящие вещи. Не верьте всему, что слышите и даже видите. Включите внутреннего критика и проверяйте все факты, которые слышите.

Лунный календарь на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2020 имеет много благоприятных дней. Первая половина месяца подходит для переговоров, которые увенчаются успехом, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.

Во второй половине стоит обратить внимание на свое самочувствие и взаимоотношения с окружающими.

Источник: А как вам такой расклад