Google дудл 24 августа: кем был Александр Дюма

Сегодняшний Google дудл посвящен жизни Александра Дюма.

Дюма — один из самых читаемых французских авторов всех времен.

Что значит Google дудл, посвященный Дюма

Сокращенная версия одного из его самых известных романов Граф Монте-Кристо включена в сегодняшнюю иллюстрацию Doodle.

В этот день в 1884 году газета Les Journal des Débats опубликовала первую часть романа, которая периодически появлялась в публикации до 1846 года.

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Кто такой Александр Дюма

Александр Дюма родился в 1802 году в коммуне на севере Франции Виллер-Котре.

В детстве Дюма развлекали рассказами о полководческих подвигах отца, некоторые из которых нашли отражение в его самых известных произведениях.

Исторические книги писателя, в том числе Граф Монте-Кристо, Три мушкетера, Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя были переведены более чем на 100 языков.

По его романам также снято почти 200 фильмов.

Дюма переехал в Париж в 1822 году и стал опытным драматургом.

Он также написал ряд журнальных статей и книг о путешествиях.

В 1840-х годах Дюма основал Исторический театр в Париже.

В конце 1980-х в Национальной библиотеке Франции был обнаружен давно утерянный роман Дюма Шевалье де Сент-Эрмин. Книга была опубликована в 2005 году.

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Google поздравил Украину с Днем независимости

24 августа дудл был украшен венком с изображением национального цветка Украины — подсолнуха; вся композиция была выполнена в сине-желтых цветах украинского флага.