Работа мечты! В Австралии предлагают жить на острове, но есть нюанс

В Австралии появилась вакансия о работе мечты — можно стать смотрителем на тропическом острове Лоу Айлс (Низкие острова), окруженном Большим Барьерным рифом.

Остров находится в 15 км от берега города Порт Дуглас, который раскинулся на побережье Кораллового моря на севере австралийского штата Квинсленд.

Смотритель действительно будет жить в “раю”, но сохранение потрясающего тропического острова — это тяжелая работа, а жизнь на удаленных островах означает ограничение в использовании электроэнергии и воды, что может устраивать не всех.

Смотрители участвуют во всем: от обслуживания зданий и инфраструктуры, включая солнечную энергетическую систему и систему очистки сточных вод, до поддержания связи с туристическими операторами, очистки туалетов, борьбы с сорняками и почвенными работами, а также подсчета популяций птиц.

Заявка на работу мечты закрывается в пятницу, 25 сентября, до 15.00.

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Работа мечты в Мексике

В 2017 году в Мексике появилась вакансия на должность Директора по приключением в Канкуне, согласно которой человеку нужно было исследовать интересные места и рассказывать о них в соцсетях и блоге, в том числе снимать фото и видео.

Согласно вакансии, работнику предлагалось жить в роскошных отелях и курортах, а также поплавать с акулами.