Что подарить ребенку на 1 сентября — этот вопрос больше всего беспокоит родителей первоклассников, поскольку для вчерашних малышей начинается очень ответственный период.

Безусловно, это стресс для ребенка, а смягчить его можно приятным подарком.

Но не спешите останавливать свой выбор на школьных принадлежностях — слишком банально! Вспомните себя в этом возрасте и чего тогда больше всего хотелось.

Факты ICTV сделали подборку лучших подарков на 1 сентября детям.

Праздник в честь первоклассника

Да! Больше всего в этом возрасте хочется праздника. Позвольте ребенку пригласить на него новых друзей и самому выбрать место проведения — кафе, парк аттракционов, кинотеатр, или все в комплексе.

Такой праздник 1 сентября можете устроить и в семейном кругу.

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А приятным дополнением к нему станет подарок или небольшой сувенир:

Яркий будильник — с ним легче просыпаться каждое утро.

Настольная лампа — удобная и с большим абажуром, который легко мыть.

Миниатюрная школьная доска.

Карта с картинками животных, обитающих на том или ином континенте.

Вращающийся стул.

Детская энциклопедия — начать с первого тома и пообещать дарить следующие издания.

Большой набор карандашей, фломастеров или ярких ручек — дети такого возраста радуются, когда чего-то много.

Кукла, машинка, настольная игра или любая другая игрушка — это напомнит первокласснику, что детство в шесть лет не заканчивается.

Высокие цены на некоторые школьные товары заставляют хвататься за голову многих родителей. Для многих украинских семей такие суммы неподъемные. Факты ICTV разбирались, как собрать ребенка в школу, если нет денег.