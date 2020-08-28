Совсем скоро состоится презентация линейки iPhone 12 от компании Apple. Согласно инсайдерской информации, iPhone 11 Pro c iPhone 12 Pro Max будут существенно отличаться от своих предшественников.

Так, iPhone 12 Pro Max будет обладать мощным процессором A14 Bionic с системой Neural Engine 4-го поколения. Также фанаты больших дисплеев смогут в полной мере почувствовать картинку, ведь смартфон будет с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, разрешением 2788 × 1284 пикселей.

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Также в новой модели iPhone будет технология True Tone с широким цветовым охватом (P3).

Любители фотографировать на смартфон также будут приятно удивлены, ведь новая модель будет обладать тремя камерами с разрешением 16 Мп, предыдущие модели были с 12 Мп. Новые iPhone будут со сканером LiDAR.

Сверхширокоугольная камера с диафрагмой ƒ/2.4, широкоугольная — ƒ/1.8, телефото — ƒ/2.0.

Также по информации инсайдера, новые модели смартфонов смогут работать без подзарядки дольше на два часа.

Цена новых смартфонов будет стартовать от $1099 (30 180 грн).

Недавно в сети появились фото новой линейки в защитных чехлах до официальной презентации. На них предлагают более детально ознакомиться с размерами iPhone 12 и iPhone 12 Pro.