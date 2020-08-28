Успения Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа 2020. В этот день православная церковь отмечает один из 12 важнейших после Пасхи праздников церковного года.

Ему всегда предшествует двухнедельный Успенский пост. В народе этот праздник еще известен как Успение.

По христианской традиции называется успением, а не смертью. Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилище.

В этот светлый день стоит поздравить своих различных и близких, так Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления в открытках.

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Церковный календарь на 2020 год

В календаре церковных праздников на 2020 год насчитывается девять двунадесятых непереходных праздников. В сентябре украинцы будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Также календарь имеет пять больших праздников. В ближайшее время верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи (12 сентября) и Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября).