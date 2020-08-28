PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Успение Пресвятой Богородицы: картинки с поздравлениями

Успения Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа 2020. В этот день православная церковь отмечает один из 12 важнейших после Пасхи праздников церковного года.

Ему всегда предшествует двухнедельный Успенский пост. В народе этот праздник еще известен как Успение.

По христианской традиции называется успением, а не смертью. Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилище.

В этот светлый день стоит поздравить своих различных и близких, так Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления в открытках.

Успения Пресвятой Богородицы — картинки с поздравлениями Успения Пресвятой Богородицы — картинки с поздравлениями Успения Пресвятой Богородицы — картинки с поздравлениями

Читайте: Успение Богородицы: лучшие поздравления в открытках

Успения Пресвятой Богородицы — картинки с поздравлениями Успения Пресвятой Богородицы — картинки с поздравлениями

Церковный календарь на 2020 год

В календаре церковных праздников на 2020 год насчитывается девять двунадесятых непереходных праздников. В сентябре украинцы будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) и Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Также календарь имеет пять больших праздников. В ближайшее время верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи (12 сентября) и Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября).

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх