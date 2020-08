Постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 вышла на PlayStation 4, Xbox One и на PC.

Игрокам предлагают возглавить отряд пустынных рейнджеров, которые признанны возродить человечество после ядерной войны. Обещана глубокая пошаговая тактическая боевая система и меняющаяся в зависимости от принятых решений история, полная неожиданных поворотов и суровых моральных дилемм.

К слову, краудфандинговая кампания по сбору средств на создание Wasteland 3 закончилась в 2016 году. Разработчики занимались игрой четыре года.

Их труды были не напрасны. Критики достаточно высоко оценили игру: 85 баллов на Metacritic, в Steam 80% положительных отзывов.

Во что поиграть в августе 2020

В августе 2020 уже вышло три видеоигры, на которые стоит обратить внимание. Среди них, игра для фанатов единоборств — UFC, видеоигра в жанре интерактивного кино Tell Me Why.

Также готовится релиз самурайской саги Samurai Jack: Battle Through Time.