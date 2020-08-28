В пятницу, 28 августа, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 10 лунный день.

В этот период у многих будет повышенная концентрация внимания, поэтому рекомендуется не откладывать на другой день то, что можно сделать сегодня.

Благоприятное время для небольшого путешествия, а также для оздоровления.

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28 астрологи рекомендуют быть настоятельными и не бояться рисковать. Также не стоит откладывать на другой день серьезные разговоры с начальством и близкими.

В 10 лунный день в денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Это день борьбы с негативными мыслями и обольщениями. Возможно обострение конфликтов.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.