В Украине 29 августа отмечают День авиации. По церковному календарю, верующие празднуют Ореховый Спас.

Третий (Ореховый) Спас установлен православной церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. В народе праздник ознаменуется сбором урожая и подготовкой к зиме.

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Именины: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков.

Приметы на 29 августа

Если сегодня будет гроза, то осень будет теплой.

Сколько орехов сможете собрать в этот день, таким будет следующий урожай.

Каким на вкус будет первый орех, таким и следующий год будет: спелый и сладкий орех — к большой любви, недозрелый — до важной новости, гнилой — к беде, а горький — к проблемам.

Что нельзя делать 29 августа

Не отказывайте в пище и милостыни бедным и путешествующим.

Нельзя ссориться и желать кому-то зла.

Лучше не заниматься тяжелой физической работой.

Календарь праздников на сентябрь 2020

Кроме православных праздников, в календаре праздников на сентябрь 2020 немало важных дат.

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День украинского кино.

В 2020 году праздник приходится на 12 сентября.