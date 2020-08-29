День дальнобойщика 2020 приходится на субботу — 29 августа. Праздник меняет дату ежегодно, однако приходится на последнюю субботу августа.

В Украине уже есть День автолюбителя, однако День дальнобойщика отмечают для того, чтобы подчеркнуть важную роль водителей грузовиков дальнего следования.

Часто дальнобойщики встречают свой профессиональный праздник в пути, но у них всегда найдется несколько минут, чтобы посмотреть поздравления с Днем дальнобойщика от родных.

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Вот вам несколько открыток, которые поднимут настроение вашим знакомым.

Праздники в сентябре

В сентябре 2020 украинцы будут отдыхать восемь дней. В то же время государственных праздников, которые бы прошли в будний день и стали выходными — в этом месяце нет.

На 27 сентября приходится сразу три праздника — День машиностроителя, День туризма и День воспитателя.