Ежегодно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День дальнобойщика. В 2020 году он приходится на 29 августа.

Дальнобойщики уже давно стали главными героями фильмов и сериалов, ведь практически всю свою жизнь они проводят в дороге. Поэтому истории, которые с ними случаются, точно достойны внимания.

Но эта профессия не столь романтична, какой ее описывают. Потому что дальнобойщик — это человек, который одновременно следит за состоянием автомобиля, умеет устранять неисправности и поддерживать все механизмы в рабочем состоянии.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем дальнобойщика в картинках, чтобы вы могли пожелать всем причастным легких рейсов и всегда счастливой дороги.

Несмотря на то, что август уже подходит к концу, в первом осеннем месяце также есть много праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга.

А посмотреть календарь праздников на сентябрь 2020 можно на Фактах ICTV.