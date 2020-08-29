29 августа в Украине празднуют свой профессиональный праздник дальнобойщики. Это современные путешественники, которые на своих грузовиках путешествуют по всем углам Украины и мира.

Не забудьте поздравить ваших родственников и друзей, которые работают за рулем многотонных машин. Факты ICTV в этом помогут — мы собрали для вас лучшие поздравления в прозе.

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Каждый рейс дальнобойщика — колоссальная нагрузка и большая ответственность! Поэтому, хорошо желание в честь Дня дальнобойщика совершенно точно не будет лишним! А я желаю тебе вести здоровый образ жизни, причем, чтобы это было не в тягость, а в удовольствие, а также регулярно исполняться мечты, что также полезно для здоровья, но уже душевного!

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Если сравнивать с другими машинами по размеру, то твоя — просто динозавр! Поздравляю с Днем дальнобойщика! Пусть профессия дальнобойщика станет для тебя не просто способ заработка на жизнь, но и любимым делом! Ведь когда работа не в тягость, а является к ней хоть какой-то интерес, то и время летит незаметно!

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Подумать только! Еще век-другой назад по суше все возили на лошадях и даже о скромных сегодня масштабы перевозок нельзя было и мечтать! Поэтому, в День дальнобойщика, прими громкое приветствие! Пусть все рейсы будут счастливы, и за ними неизменно следует счастливое время отдыха!

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Серьезный, солидный ты водитель — дальнобойщик! В свой праздничный день, День дальнобойщика — прими мои поздравления! Пусть каждая поездка будет маленькой приключением, хотя бы потому, что пейзажами за окном можно любоваться! И конечно, слушай радио, подпевай ему и чаще вспоминай о доме, где ждут тебя с нетерпением!

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В День дальнобойщика поздравления я адресую человеку, доставит любой груз в любую точку земли, было бы только разумно времени в запасе, и не подвел мотор и другие составляющие машины! Учитывая специфику вашей работы, я желаю тебе никогда не зевать, быть всегда бодрым и отдохнувшим!

ЕС ввел новые правила для дальнобойщиков

Евросоюз утвердил новые требования работы для дальнобойщиков. Водителей будут зачислять в командированных работников, заставит компании поднять им зарплату.

Сокращенный недельный отдых позволят проводить в кабине грузовика. Отдых продолжительностью более 45 часов компании-перевозчики должны обеспечить в гостинице.